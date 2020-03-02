【新冠肺炎】世衞新冠肺炎報告公布10大症狀　WHO：疫情地區須考慮復發風險

▲ 世衞新冠肺炎報告公布10大症狀．

世界衞生組織（WHO）於2月28日發布「世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」（WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019），整理2月16日2月20日共5萬5924個實驗室確診病例中，發現患者首10項典型症狀。報告又指，蝙蝠很可能是病毒宿主，但中間宿主未明。由於新冠病毒有極強傳播力，因此必須假設全球人口易感染來應對疫情，而已發生疫情的地區必須考慮病毒復發的風險。

世衞2月28日發布「世衞及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告」，報告長達40頁，當中整理了自2月16日至24日考察結果。報告比對病毒全基因組序列後發現，新冠病毒與蝙蝠攜帶的冠狀病毒關係最相近，同源性達96%，因此蝙蝠很可能是病毒宿主，但目前仍未能確定中間宿主。

世衞：各國必須以假設全球人口均容易感染病毒

報告又指出，病毒特性屬於新發現病原體（pathogen），人類目前未有免疫力。病毒具有高傳播性，且對某些高風險人群具有致命威脅。報告呼籲各國必須以假設全球人口均容易感染病毒來制定防疫措施，而已發生疫情的地區亦必須考慮病毒復發的風險。

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確診患者10大症狀

報告亦整理截至2月20日共5萬5924例實驗室確診病例，發現患者前10項典型症狀，患者通常在感染後5至6天出現輕度呼吸道症狀和發燒等症狀，而其他症狀包括：

87.9%發燒

67.7%乾咳

38.1%倦怠

33.4%有痰

18.6%呼吸急促

14.8%肌肉或關節痛

13.9%喉嚨痛

13.6%頭痛

11.4%發冷

5%噁心或嘔吐

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報告中亦提到，武漢的早期病例被認為是透過動物傳染至患者，因為許多確診病例都曾經到華南海鮮市場，惟截至2月25日，仍未查明動物來源。根據目前觀察發現，在無防護下，病毒可透過飛沫及密切接觸傳播，而至今尚未有透過空氣傳播的發現。

60歲以上人士感染高危

報告亦整理出感染及死亡的高危人士，當中60歲以上人士罹患重症或死亡風險最高，而確診患者中位數為51歲，77.8%病例介於30至69歲之間，其中51.1%為男性，死亡率隨年齡增加而上升，逾80歲患者死亡率最高。患有高血壓、糖尿病、心血管疾病、慢性呼吸道疾病和癌症等患者亦屬於感染高危人士。兒童病例則數量很少，感染者病情亦較輕，19歲以下病例佔總確診人數約2.4%。

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責任編輯：王俊賢