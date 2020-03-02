【豪宅曝光】陳偉霆客廳坐擁無敵大海景　內地爆紅買磚頭投資身家厚【多圖】

▲ 陳偉霆豪宅坐擁無敵大海景。

主戰內地發展的陳偉霆（William）人氣一直高企，可說風山水起，不過未知是否受到近期新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，導致內地未能夠完全復工，於是陳偉霆留在家中避「炎」。

近日，陳偉霆在微博分享在客廳與愛犬追逐的片段，由此令他的超豪客廳曝光。

從短影片可見，William的客廳足以讓他和愛犬互相追逐玩耍，猶如拍寵物版《追我吧》。

客廳以白色為主調，令整個空間顯得非常簡潔，當中落地玻璃使窗外的無敵海景更顯磅礡。

此外，客廳備有巨大投影屏幕，猶如小型電影院。

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▲ 陳偉霆超豪客廳曝光。（取自陳偉霆微博）

▲ 陳偉霆客廳。（取自陳偉霆微博）

其實在早前，William曾分享媽媽與愛犬在超大天台耍樂的照片，當時已引起不少粉絲注意到William的海景豪宅。

如今與客廳的影片曝光，令人了解更多陳偉霆豪宅的細節，有粉絲甚至留言：「希望成為William的狗」。

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▲ 陳偉霆天台。（取自陳偉霆微博）

▲ 陳偉霆家內設計。（取自陳偉霆微博）

陳偉霆母子情深

William媽媽早於剛過去的跨年夜在江蘇衛視亮相，更與William大跳唔咸唔淡的《野狼Disco》。

當晚穿上金黃色閃令令西裝與媽媽大跳貼身舞，孝順仔陳偉霆表示自己已連續3年為江蘇衛視的跨年晚會表演，所以該次特意帶媽媽一同登台感受氣氛。陳媽媽在台上亦相當淡定，十風有台風。

▲ 陳偉霆與媽媽跳舞成為熱話。（取自陳偉霆微博）

由於陳偉霆是媽媽在年近40歲時意外懷孕所生，所以William與姐姐和哥哥相差10多歲。

而陳爸爸在陳偉霆很小時候已因病過身，媽媽要獨力照顧3子女，William曾憶述小時候家境不佳，媽媽需問人借錢買奶粉給他，幸好哥哥姐姐幫助媽媽照顧家庭。

▲ 陳偉霆與媽媽、哥哥姐姐感情非常好。（取自陳偉霆微博）

投資有道照顧家人

從小喜歡跳舞的Willam在中五畢業後，家人本安排他到美國升學，不過結果William在18歲時誤打誤撞參加新秀奪得冠軍並入行。

▲ 陳偉霆是孝順仔一名。（取自陳偉霆Facebook）

在內地走紅後，William對家人亦非常照顧，在2011年已和媽媽聯名買樓，並大肆裝修一直居住的利事業運風水屋，揚言要給媽媽一個五星級的家。

在2015年，據悉陳偉霆當時豪擲2700萬買入北角半山逾千呎豪宅送給媽媽。

對於投資之道，William曾向媒體表示自己習慣一儲錢買樓投資保值，為了讓家人住得舒適。

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