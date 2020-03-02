【播毒大媽】上水大媽假意查詢貨品 突拉開口罩向職員連吐兩次口水

▲ 上水有大媽向職員吐口水。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐下，人人自危，外出都要戴上口罩自我保護。然而，近日有網民在社交網站上載閉路電視短片，指出早前有女顧客在上水一間連鎖商店假借向職員查詢產品，突然拉開口罩連番吐口水，行為毫無公德心，呼籲市民小心提防。

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▲ 大媽向職員查詢貨品。（影片截圖）

向職員連吐兩次口水

有網民在facebook上載閉路電視影片，稱上水有女人向人吐口水。從影片可見，事發於上周五（2月28日）晚上8時許，一名身穿粉紅色上衣、揹著背包的長髮大媽，向職員查詢洗頭水問題。

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▲ 大媽向職員連吐口水。（影片截圖）

職員前來協助時，大媽突然拉下口罩，向職員連吐最少兩次口水，職員嚇得即時逃離，而涉事大媽明顯知道閉路電視的存在，更兩度望向鏡頭，未知其吐口水的原因。

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網民紛紛批評大媽行為無公德心，甚至質疑她是否有精神或心理問題，擔心她的行為會到處「播毒」，提醒市民要提高警覺。

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責任編輯：王俊賢