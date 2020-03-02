【浴火重生】寶珮如走出陰霾再唱歌　歷毀容陷低谷摯友袁潔儀解財困

▲ 寶珮如經歷過人生起跌。

早前曾演出《牛下女高音》的寶珮如，事實上是歌手出身，昨晚寶珮如再以歌手身份現身《流行經典50年》演唱甄妮名曲《明日話今天》，惹來不少好評。寶珮如人生曾歷盡風波起跌，幸得友情和愛情力量支持，讓她從谷底重生。

寶珮如昨晚跟李影、楊玉梅及潘志文為《流行經典50年》演出，寶珮如稱這集嘉賓均是亞視及麗的演員組合，勾起不少回憶，因近日疫情影響，她跟老公也少出去吃飯，難得可跟久未見面的朋友一齊上節目，感受良多。

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▲ 寶珮如以自身感受演唱《明日話今天》。(影片截圖)

寶珮如出道接近30年，於1989年參加亞視第三屆未來偶像爭霸戰入行，成樂壇人氣新人，可惜際遇難料，1999她年遇上嚴重車禍，致下顎面骨盡碎，盤骨移位。

寶珮如即使天性樂觀，對於眼前的巨變也感到無所適從。她曾跟TOPick受訪指，7年間，除身體承受的傷痛，手術費用接近百萬，因她當時未有購買任何保險，又沒有任何工作，那時間只能借錢度日。

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▲ 袁潔儀（左）跟寶珮如曾共患難。

當時亞視的姊妹袁潔儀，便曾在金錢及精神上支持好朋友。

事後寶珮如也多次曾受表示感謝，指當年手術費負擔重，經濟陷困境，本身非大富大貴的袁潔儀，卻對她說：「我有飯食，你就有飯食」，然後將每次登台賺到的錢都給一半寶珮如。

袁潔儀其實不想多提此事，但寶珮如對恩情難忘，多次公開答謝好姊妹，二人感情更形深厚，早前寶珮如開美甲店，袁潔儀等圈中好友都來支持。

▲ 寶珮如前年復出拍戲和唱歌。（經濟日報圖片）

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寶珮如後來因為信仰，認識了有相似經歷的同路人，令她重拾勇氣勇敢生活。2011年，寶珮如認識了圈外人的現任丈夫，二人拍拖兩月便結婚。

婚後丈夫亦鼓勵她復出拍戲唱歌：「覺得沒人會要一個曾破相的人演戲，但丈夫知我喜歡這行，擔心浪費了我的表演天份。他的口頭禪是『你不試怎知不行』，常鼓勵我再做這行。」

▲ 寶珮如歷盡起跌終獲真愛。（取自facebook）

寶珮如康復並在2011年她與任職廉政公署的男友結婚。去年參演電影《藍天白雲》獲香港電影金像獎最佳女配角提名。最近獲無綫邀拍劇集《牛下女高音》。

寶珮如跟丈夫非常恩愛，早前情人節二人便打邊爐慶祝。對於近日疫情，她指香港人好堅毅，跨過好多低潮，只要忍耐明天會更好，其實寶珮如本身經歷，也足以為港人在困境中借鏡，有日可浴火重生。

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