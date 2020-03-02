【全職媽媽】賈曉晨產後湊女工作減感空虛　JJ：這種失落感大家能明白嗎？

▲ JJ賈曉晨產後專心湊女令工作大減感到失落。

現年37歲的JJ賈曉晨（JJ）與「力王」樊少皇於2016年結婚，二人現在育有女兒（小飯兜），囡囡已兩歲多。JJ產後一直專心相夫教女，可是近日賈曉晨忽然感觸，在個人微博除透露自己曾服食抗抑鬱藥，又發長文提及當媽媽後工作減少，令失落感大增。

事實JJ賈曉晨自從女兒出生後，因為希望用更多時間照顧家庭，所以減少了幕前工作，可是隨女兒日漸成長，JJ開始掛念過往工作的日子。

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▲ 過去兩年JJ淡出幕前，專心湊女。（微博圖片）

JJ賈曉晨有感而發

在昨日（3月1日）下午，JJ在微博表示，見到不斷成長的女兒學會了新「技能」，除既學懂說「愛你」，又會用雙手抱著她的臉說「媽媽愛你！」，同時還會向爸爸和婆婆撒嬌，全家人都被這個小甜心哄得不得了。

不過，幸福的賈曉晨卻有感而發：「可是就算是幸福到天上去了心底還是有一絲遺憾，從結婚有寶寶后好幾年了，工作彷彿離我越來越遠，這種失落感不知大家能明白嗎？」

▲ 可愛的「小飯兜」在微博上有不少粉絲。（微博圖片）

賈曉晨仍想演戲

可能因為近日武漢肺炎（即新冠肺炎）疫情令民眾工作大減，賈曉晨亦有反思：

也許最近也能體會到一點，因為我們都在失業，（當然安全最重要），一直以來我都非常愛我的工作，成就感、獨立感讓我一直很堅強，我知道很多人會說你已結婚，有了小孩，工作什麼的放輕鬆吧，其實，不必自己放鬆，工作不會等人，而且越少拍，就越少人找。

仍然抱有一顆在事業上衝刺的心，JJ面對現況大感失落：「就算你片酬多低也沒用，就算你對演戲充滿多少熱誠也無濟於事，現實就是這樣，這幾年每年工作驟減，2019年我只參與了兩部電影，感覺是死命拽著我曾如此熱愛的事業，當然，我很明白這一切我自己有很大的原因。」

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▲ 夫婦過去都分別曾患上抑鬱症。（微博圖片）

文末，賈曉晨並提起最近「戒藥」一事，早前JJ在微博分享長文，文章講述「淺談抗抑鬱藥物停藥後的反應」，更表示她有當中的停藥反應，透露過去曾服食一段時間的抑鬱藥。

疑似當年與樊少皇相戀期間被指是第三者而患抑鬱症，及後又因懷孕容易引起情緒病。

而早前賈曉晨為了身體健康，選擇停藥，估計或因停藥令她近日思緒特別多。

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