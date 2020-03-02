【影衰港人】港男遊日被指潛入溫泉偷拍赤裸女子　報警後僅寫悔過書了事　

▲ 網傳港男潛入日本溫泉偷拍赤裸女子，事主報警處理。

外地旅行最重要守禮，本港多個Facebook群組昨日紛紛轉載一條「提防女湯有偷拍男」的帖文，指一名35歲的香港男子在日本山梨縣河口湖的溫泉旅館內，偷偷闖入女湯之餘，更舉機偷拍，令不少網民直斥「影衰晒香港人」！

男子潛入女湯 偷拍女子沖涼

原發帖人表示，2日28日晚上大約10:30，朋友在山梨縣温泉旅館浸湯，在女湯發現一名男子持手機拍攝。該男子不但進入女湯，更走入更衣室內，透過玻璃門偷拍女子在內湯和沖身間的赤裸情景。案發時有兩個日本女子在女湯內，事主目睹男子舉機向著赤條條日本女子，非常猖狂。

據事主描述，這名男子持香港特區護照，約35歲，面部長滿暗瘡。事主其後報警，並在旅館協助下找來涉偷拍男子對質。該男子當時沒有帶手機，相隔20分鐘後才將手機交出，並聲稱已刪除影片。

即是他不只偷偷拍照，而且還有攝錄影片！他到底是真的刪除了偷拍女子入浴、沖涼片，還是在這段時間已上存影片等到別的地方？

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文中又指，當事人在找出該名男子時，他的同伴聽到質詢時並不感到愕然，也漠不關心。直到當事人說不能解決就報警，3名港男隔十幾分鐘後才現身旅館前台，令她認為同伴早已知悉事件。

▲ 偷拍男與接受警方問話時，仍然毫無悔意。（圖片來源：Facebook）

語言不通 僅寫悔過書了事

男子被帶到日本警局備案時，仍全無悔意，口吻囂張。警察要求他刪片時使用「break it」字眼，他就回應手機沒有外置記憶卡，又說「咪刪咗囉」、「唔使錢買咩」、「都話係我做啦仲想點啫」等等。因為日本警察根本不明白廣東話，全程只靠Google translate翻譯，令發帖者質疑：

看來他似乎熟悉當地處理方式，甚似逍遙法外的慣犯！

▲ 涉事旅館有多款溫泉。（圖片來源：山岸旅館）

警方需要雙方逗留一定日子才可完成整個落案程序，但該男子表示3月1日就要離開，最終沒有落實案件，只要求男子寫悔過書了事，日警稱將會通知中國領事館再轉達香港。

網民於同一旅館有類似經歷

帖文上載至Facebook不足一日，已有超過3,800名網民「派嬲」，直斥他是人渣賤男，認為他「影衰香港人」，更質疑他本身識日文，為了脱罪才故意扮言語不通，更有人踢爆他仍在東京！有網民將3名港男起底，但目前該名男子的Facebook帳戶及Instagram均已被刪除。

亦有網民表示此旅館一早有問題，她3年前去浸溫泉時，更衣室的內衣褲均被偷去，但當時一名日本職員僅道歉，另一個講普通話的經理就表示沒有賠償，亦不希望她們報警，令她感覺旅館包庇罪犯。有網民估計這間旅店在是為人熟悉「容易下手」的好地方。

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責任編輯：陳珈希