【3月2日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月2日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周一（2日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

【齊心抗疫】清潔工口罩 碧瑤︰盡量每日起碼有一個

雅虎香港派5,000口罩

雅虎香港今日中午12時派5,000個醫療口罩，名額1,000人，每人5個。登入／下載手機應用程式 YAHOO APP （http：//bit.ly/2I1ErLO），即可憑迎新 200 YPoints 換領。

「買上癮 2boxes thx」派6,000個口罩

Facebook專頁「買上癮 2boxes thx」今日（2日）向中學生/大專/大學生免費派6,000個口罩，名額500個，每人可獲12個口罩，有需要人士須填google form，並於3月5日下午1時至6時取貨，不得代領。



地址：（爬上癮 Reptile addiction HK）通菜街207-209號，百通大廈1樓207室（金魚街）

田生地產有限公司派4,500個口罩

田生地產有限公司今日（2日）上午11時半派4,500個口罩，名額900位，每人5個。

地址：（田生地產有限公司）黃大仙地鐵站 A 出口

卓悅不設店舖排隊派籌安排

卓悅今日（2日）全線分店不設店舖排隊派籌安排,呼籲大家不要排隊，表示供應商會不時有少量口罩供應至各分店，請到分店查詢及選購。

【口罩防疫措施】洗手+酒精搓手=雙重防護？醫生：過度使用酒精可致皮膚炎

責任編輯：王芷瑩