【開心速遞】第803至805集劇情預告　根叔欲移民加拿大開餐館

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》周一至周三劇情，講及根叔要移民加拿大振興父親餐館；另外，Recebba怕自己患有朱古力瘤，希望跟鐵面陳早婚生子，欲向對方迫婚...

第803集（2/3 ）

樹根遇上昔日脾氣暴躁的對頭移民後變得和善，並稱樹根應移民西方。

樹根尋回父親屋契，發現曾在加拿大置業，萌生移民的念頭。

樹根偕心如、城安赴加拿大視察物業，發現偏僻房子被人霸佔作餐館……

霸佔者打賭揚言樹根如令餐館興旺起來，便把房子相讓，樹根接受挑戰。

城安以金剛門功夫大師之宣傳，樹根及後發現危機重重……

第804集 （3/3）

多個慈善機構向接龍集團募捐，敢威要找人挑選捐助機構。

Jenny使詐讓力王接下任務，猜他不能呈交計劃書，在敢威面前出醜。

力王因家聰、力蓮出外工作，求助無門。

力王為趕工而病倒，入院留醫，其計劃書卻得敢威嘉許。

敢威懷疑有人幫助，要查出是誰人幫力王，遂翻看Cafe的閉路電視片段，發現……

第805集（4/3）

Rebecca做婦科檢查，醫生指其卵子庫存量指數甚低，子宮內還有「朱古力瘤」，建議她懷孕或可令腫瘤縮小至消失。

Rebecca趁機向鐵面陳提議及早生育，鐵面陳於容儀勸導下，考慮半年後與Rebecca結婚；

他聽從龔燁等建議，嘗試在Rebecca身上尋找心動的感覺。

Rebecca急欲向鐵面陳逼婚，竟發現其秘密……