【新冠肺炎】美國搶購潮有人囤足一年食物　 金融分析師搶糧：疫情下不碰股票及黃金

▲ 疫情蔓延全球，美國超市出現搶購潮，有民眾買一年食物份量作儲備。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延全球，繼日本、南韓後，美國亦出現超市搶購潮，大批民眾在超市外排隊購買廁紙、口罩、防疫用品、罐頭等。有民眾甚至準備了一年的食物份量。

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據《每日郵報》報道，自美國疾控中心告誡民眾要作好準備面對疫情爆發，加上確診數字持續上升，當地民眾開始爭相到超市搶購物資。

有南加州超市的藥物貨架已經清空，包括咳嗽藥、感冒藥、口罩、溫度計等。另有不少人在超市Costo搶購樽裝水、肉類、罐頭食物等。不少網民又在Twitter上分享自己的搶購存貨，一名德克薩斯州的金融分析師Jesse Colombo表示，自己準備了一整年的食物存貨。他買了一堆20磅重的米、罐頭午餐肉、豆類及其他不易腐爛的食物。

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擔任財務分析師的Jesse Colombo表示，每個人也需要有食物儲備。疫情持續期間，他不會再碰股票及黃金。另有一名婦女上載相片表示，已在家中地下室放滿糧食。

▲ Jesse Colombo買了一堆米及罐頭，有一年的食物儲備。（Twitter：Jesse Colombo）

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美國多個城市口罩供應量下降

疫情擴散至美國，美國2月29日出現首宗新冠肺炎死亡病例，不少商店的貨物已售罄，有商店開始限制每位客人購買的數量。紐約、休斯敦、三藩士的商店表示，口罩供應量正減少。美國政府表示，正計劃儲備3億個口罩作準備。

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責任編輯：羅嘉欣