【新冠肺炎】公務員今日起復工　工會盼僱主提供足夠防護裝備

▲ 政府由今日起陸續恢復更多公共服務，不少公務員今早陸續返回位於政府總部的辦公室上班。（程志遠攝）

政府由今日（2日）起陸續恢復更多公共服務，目標是在條件許可下全面恢復正常公共服務，其中在金鐘政府總部，大批公務員早上陸續返回辦公室上班，有公務員工會預料，今日約有2/3的公務員要正常上班。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早（2日）接受商台節目電話訪問時表示，早前居家辦公令工作積壓，加上隨著政府推出多輪紓困措施，大量申請表湧入難以在家處理，所以復工是有需要，但認為必須提供足夠防護裝備，特別是需在前線接觸市民的員工。他希望政府，可以豁免部門主管採購口罩等防護物資時的報價要求，以免拖延採購流程。

部分部門採取彈性時間上下班

梁籌庭表示，今日部分政府部門採取彈性時間上下班、分時段午膳，以分流人潮及維持正常上班時間，也認為復工是必須，皆因部分部門如食環署、康文署、學生資助處等，需員工回公司處理大量申請，是有迫切性復工的需要。

他又指，早前有報道指特首林鄭月娥在一個會議上形容「口罩如衣服」，反對由政府向復工公務員提供口罩，有關言論引來劇烈反響，質疑公務員只是打工，顧員有責任提供安全空間工作，為何需要自己自備。工會曾向公務員事務局了解，局方表示現時採購物資困難，不能保證能百分百提供防護物資。

不過有聽眾致電台節目表示，公務員與其他市民一樣，都應該自備口罩上班，而近日口罩價格有所回落，相信公務員可以買得到。

陳肇始：4名專家無反對復工決定

食物及衞生局局長陳肇始今早（2日）在港台節目表示，政府的復工決定有與4名政府抗疫督導委員會專家顧問討論，大家都無反對，但有需要作彈性安排，強調復工是平衡市民對服務的需求及期望，亦以員工及市民安全作大前提。

陳肇始又指，復工後如果沒有保持社交距離，疫情風險一定會增加，但希望可以將風險盡量減低，例如提醒員工戴口罩，及提供彈性上班及午膳時間，不同部門主管都會與員工討論個別需要及安排。

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責任編輯：陳子謙