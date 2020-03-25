【新冠肺炎】老師二創《葉問》籲關懷弱勢社群分享口罩　林德育校長：為前線醫護打氣

▲ 亞斯理衞理小學林校長表示，希望影片發送正面信息給社會，第二集《葉問之我要十個口罩篇》結尾，全體老師寫下鼓勵，為前綫醫護打氣。

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情下，小朋友都留家學習，有小學校便善用科技與網絡，與學生互動，透過拍製一系列的YouTube短片，教導學生防疫，支援其心靈需要，繼首集拍下二次創作《無間道》後，學校剛推出第2集《葉問之我要十個口罩篇》，找來葉問重演上擂台，跟日本人比武，但爭的卻是口罩，到底為了什麼？

▲ 循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學（亞小）老師、校長在疫情期，一起上鏡，參考經典電影橋段，二創經典電影，以幽默方式傳達防疫信息。（影片裁圖）

循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學（亞小）老師、校長在疫情期，一起上鏡，參考經典電影橋段，二創經典電影，以幽默方式傳達防疫信息。影片《葉問之我要十個口罩篇》中仿照葉問橋段，葉問再次踏上擂台，並大聲宣稱：「我要口罩十個？」如此爭口罩，背後又隱藏了甚麼發人深省的原因？

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校長林德育指，影片由老師自發拍攝，首集是參考《無間道》，校長也粉墨登場主演一角，第2集把《葉問》二次創作，目的是跟孩子分享價值觀，發揮對弱勢社群愛心，將心比己，不囤積口罩。

▲ 老師在校內環境取境，每次用半日完成。(受訪者提供)

▲ 電影結尾，全體老師包括校長，寫下鼓勵，為前綫醫護打氣。(受訪者提供)

林校長直言，希望影片發送正面信息給社會，故第二集《葉問之我要十個口罩篇》結尾，全體老師寫下鼓勵，為前綫醫護打氣。

他謂當初有念頭想拍一系列影片，老師們便發揮創意製作短片，傳達了一些基本防疫資訊給同學，同時希望同學從短片中感受到停課不停學期間，不要只著重學科上的事情，學習是可以在日常和生活上的。

▲ 首集二創《無間道》，主要教學生用口罩防護知識。(影片截圖)

▲ 「停課不停學生命培育網上論壇」，論壇每次提供10名額。(受訪者提供)

林校長的手機，平日也是開放讓家長聯絡，疫症期內，他們更感受到學生心靈需支援，除了微電影外，學校增設每周靈修分享頻道，以不同主題，跟學生分享保持正能量的課題，以及設立「停課不停學生命培育網上論壇」，論壇每次提供10名額，讓校長老師能跟學生視像面談，閒談家常。

他謂在疫症期內，有家長回應子女掛念學校和老師，要求他和孩子聊聊天，可見科技縱然可以遙距見面，但不可取代學校真實的交流。另外，學校也在收集家長急需口罩的需要，由學校安排送出口罩給他們。

影片授權：循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學

記者：胡麗珊