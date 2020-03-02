【環保影帝】《JOKER小丑》華堅馮力士慳家樸實　同一套禮服去足3大頒獎禮

▲ 出爐影帝華堅馮力士原來一早在各大頒獎典禮前預先張揚，只穿一件禮服出席今年所有的頒獎典禮，最終以生產環保服裝見稱的Stella McCartney獲得垂青。

今年奧斯卡影帝早已塵埃落定，由飾演《JOKER小丑》的華堅馮力士（Joaquin Poenix）奪得，原來他出席美國3大電影頒獎典禮：包括奧斯卡、金球像和影視演員協會獎時，都只穿著同一件禮服，「小丑」背後的原來是百分百的「環保L」（L stands for Lovers）。

▲ 華堅馮力士穿上Stella McCartney的禮服出席奧斯卡頒獎典禮。（圖片Stella McCartney instagram）

這位出爐影帝原來一早在各大頒獎典禮前預先張揚，只穿一件禮服出席今年所有的頒獎典禮，至於哪一個時裝品牌得到他的垂青？答案是Stella McCartney！The Beatles成員Paul McCartney的女兒Stella McCartney，早在他出席各大頒獎典禮前的個多月，就為他度身訂造了一件禮服。

「小丑」影帝揀選Stella McCartney的原因，除了因為她以生產環保服裝見稱外，更因為他抗議時裝業，把之視為污染的源頭。

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▲ 次後在金球獎頒獎典禮再穿同一件禮服，當時大家都並不察覺。（圖片Stella McCartney instagram）

另一方面，童年時，亦有一件事對他護生概念影響深遠，啟發了他當上演員後，亦有責任要藉著演員身份而要將訊息帶給大家。華堅馮力士說：「還記得在我3歲的時候，有一次釣魚，當時我看到了大量垂死的魚，這件事深深印在我的腦海。」

在這個童年陰影下成長，現在華堅馮力士是眾多的動物道德規範的嚴格素食者和發言人，他從來不穿動物皮毛，就好像1997年Prada邀請他拍攝廣告，他當時就因為皮鞋是牛皮縫製而拒絕穿上。

▲ 今年1月他與珍芳達出席華盛頓氣候危機示威活動而被拘捕。（圖片Joaquin Phoenix instagram）

今年1月，他更與影后珍芳達（Jane Fonda）一起在華盛頓被捕，事源因為他參與Fire Drill Friday氣候危機示威活動，最後這個和平集會被警方以涉嫌擾亂秩序而拘捕147人，當便是其中之一。

對於一些生活上涉及動物權益，他都不會放過，例如微小如飲牛奶一事，他說：

我覺得我們與大自然已經脫節，我們自以為有資格人工授精一頭母牛，然後在它分娩時無視它的痛苦而取走它的小牛，繼而將它飼養小牛的牛奶拿到我們的咖啡中。

▲ 華堅馮力士最先在影視演員協僧獎穿上Stella McCartney為他度身訂造的禮服。（圖片Stella McCartney instagram）

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身為著名演員的他，近年愈來愈多身體力行激進地參與環保活動，孜孜不倦，他說：「有時，我們需要肩負起責任，為我們的地球和社會作出改變和犧牲。」

這位不尋常的影帝，大家要記住他的名字不是小丑，而是華堅馮力士。