【新冠肺炎】不滿凌晨3時被叫醒送院　南韓20歲確診女患者向執勤公務員吐口水

▲ 南韓20歲確診女患者向執勤公務員吐口水。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，全球多地均有確診個案，南韓一名20多歲女子確診新冠肺炎，日前不滿凌晨3時被叫醒送院，竟向執勤公務員吐口水。

綜合韓媒報道，事發於上周五凌晨3時許，南韓一名確診感染新冠肺炎的20多歲女患者，被保健所公務員叫醒，準備將其抬進救護車移送至醫院。在此期間，該名女患者非常不滿，對執勤公務員破口大罵，還朝他吐口水。

被吐口水的公務員立即進行隔離，其首次檢測結果呈陰性，在最終檢測結果出爐之前，他將在保健所附近的宿舍繼續隔離。當地警方其後介入調查，認為該名女患者的行為屬於妨礙公務，決定在治療結束後對其展開調查。

據韓聯社報道，韓國中央防疫對策本部2日通報稱，截至當天零時，境內感染新冠病毒（COVID-19）確診病例增至4212例。

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港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，近日與港大微生物學系講座教授袁國勇檢視了首23位患者入院時的身體病毒量，發現只需要「一滴口水」的份量也有10萬個病毒，即是如果有人受染而他的一滴口水帶有病毒，足以令其他人都受感染，提醒醫護人員必須注意防護措施，同時建議醫護人員盡量買外賣、勿堂食，極端情況下或需要「面壁進食」。

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另有内地有醫生表示，如病毒通過飛沫、直接接觸，傳播到蔬果和肉類，理論上能存活一定時間，但最長不會超過48小時，建議食物宜先煮熟。

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責任編輯：羅嘉欣