【山徑垃圾】C AllStar陳健安自發上山執垃圾　望行山人士體會清潔工處境

▲ 陳健安（On仔）上山清理行山人士遺留的垃圾。（取自IG）

近日本港疫情肆虐，不少市民在假日為呼吸新鮮空氣，不少人選擇在郊遊行山，放下口罩放放風，令不少山徑擠得水洩不通，其中有欠缺公德心人士在郊外遺下垃圾，同時亦有好心人專程登山清理垃圾，歌手C AllStar成員陳健安（On仔）剛於周末便上山執垃圾，並有感而發。

陳健安在IG撰長文，透過剛過去周末他初登獅子山，卻非為行山放空，而是相約友人專程去清理部分山友遺留的垃圾。

On仔分享他們一行十多人，各自分工，準備垃圾袋、鐵夾、手套等等，上山不到20分鐘，便見山上有不少垃圾，On仔當時心想：「真係執？然後又諗，越無人行入去就更加要走入去執，總要有人去執，況且今日目標清晰，唔係嚟嘆風景。」

大學生自發山徑執垃圾 無品行山人士求帶垃圾落山︰我掉在山都是你們執

▲ On仔跟友人初登獅子山。（取自IG）

然後，他指約大半個人高的垃圾袋，很快已滿了七成，預計行程還有三小時，已要負重十幾磅行上去，便知道是一趟辛苦之行。

最後他們共行了4小時，最後在沙田坳落山途中見到一個斜坡下面有大量垃圾，On仔跟友人雖然好想清理，但因太污糟，並且確定他們沒有眼罩，不夠裝備，惟有放棄。

▲ On跟友人同把垃圾搬到山下垃圾站。（取自IG）

On仔感受是：「希望大家理解多啲，每個崗位面對嘅困難同心理關口，互相尊重之外，行為上都有所改變，例如有啲膠樽係出現喺危險斜坡上面，清潔者就會因為我亂拋，而要面對呢個跌落山嘅風險。」

他最後呼籲行山人士真的要「請自行帶走垃圾」。