【新冠肺炎】南韓突破4000宗確診22人不治　新天地教主李萬熙遭起訴「過失殺人」

▲ 新天地教主李萬熙遭起訴「過失殺人」，他的病毒檢測報告岀爐。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延至全球，各地確診個案不斷上升，南韓新增476宗確診個案，累積病例增至4,212宗，死亡人數升至22人，當中不少患者都與新天地教會有關。首爾市政府昨（1日），以過失殺人等罪名起訴新天地教會教主李萬熙，李萬熙早前接受病毒檢測，並在家隔離，今日最新消息指，李萬熙檢測結果呈陰性。

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李萬熙被起訴過失殺人

據南韓媒體報道，當地政府證實新天地教會部分成員1月曾前往武漢，但未知是否與南韓國內疫情有關。首爾市昨日宣佈以過失殺人罪、傷害罪、妨礙《傳染病預防法》等罪名，向首爾中央地方監察廳起訴新天地教會的教主李萬熙及12支派的支派長。

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疑教徒名單作假

據悉新天地教會最初拒絕向政府交出教會的教徒名單，後來在壓力下才妥協，於2月25日宣佈已向政府提供24萬教徒的名單。不過名單卻被指有遺漏或作假，妨礙防疫工作。

根據當地法例，在傳染病引發危機時不遵守政府規定者，最高刑罰為入獄2年。

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病毒檢測結果呈陰性

88歲的李萬熙早前接受病毒檢測，並與其他教徒一樣在家隔離。根據最新消息指，李萬熙的檢測結果呈陰性。

李萬熙曾自稱是耶穌轉世

「新天地」教會（Shincheonji）是被當地主流的天主教與基督教教會視為宗教異端。創辦教會的李萬熙，自立「新天地」教會時，自稱是耶穌的轉世，並把自己說成是上帝的代言人，一切聖經內的含意，都只有他能一一拆解箇中隱喻。

他在2月21日向信徒發信稱，這次疫情是因為魔鬼發現新天地快速成長，為了阻擋教會才會這樣做。

戰勝這一切的考驗與迷惑吧！我們不變的信念與真理來自上帝，不論死活都和先知及使徒們一樣屬於上帝。

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責任編輯：羅嘉欣