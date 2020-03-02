【新冠肺炎】南韓4000宗確診6成涉新天地教會　88歲教主遭起訴過失殺人下跪道歉

▲ 新天地教會教主李萬熙遭起訴「過失殺人」，今日下午召開記者會時下跪道歉。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延至全球，各地確診個案不斷上升，南韓新增476宗確診個案，累積病例增至4,212宗，死亡人數升至22人，當中不少患者都與新天地教會有關。首爾市政府以過失殺人等罪名起訴新天地教會教主李萬熙。李萬熙今日(2日)下午會見傳媒時，終於下跪及低頭，向南韓市民道歉。

李萬熙被起訴過失殺人

據南韓媒體報道，當地政府證實新天地教會部分成員1月曾前往武漢，但未知是否與南韓國內疫情有關。首爾市昨日宣佈以過失殺人罪、傷害罪、妨礙《傳染病預防法》等罪名，向首爾中央地方監察廳起訴新天地教會的教主李萬熙及12支派的支派長。

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病毒檢測結果呈陰性

88歲的李萬熙早前接受病毒檢測，並與其他教徒一樣在家隔離。根據最新消息指，李萬熙的檢測結果呈陰性。

今日韓國時間下午3點，戴著口罩的李萬熙現身記者會，下跪向南韓的國民道歉。他表示為了防止疫情擴散做出不少努力，仍然避免不了病毒傳播，又強調新天地教會絕非故意播毒，但令到很多人受感染，必須謝罪。

謹代表教會，對全國國民致上最誠摯的歉意。

▲ 李萬熙在記者會上向南韓國民下跪道歉。（圖片來源：엠빅뉴스 YouTube）

他又指感謝政府協助，希望政府原諒，會積極與政府合作，盡力提供人力及物資方面的協助。現場有新天地受害者團體的成員前來抗議，用擴音器高喊著「立刻讓我的孩子回家」、「害我的女兒感染武漢肺炎死亡」。

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疑教徒名單作假

據悉新天地教會最初拒絕向政府交出教會的教徒名單，後來在壓力下才妥協，於2月25日宣佈已向政府提供24萬教徒的名單。不過名單卻被指有遺漏或作假，妨礙防疫工作。

根據當地法例，在傳染病引發危機時不遵守政府規定者，最高刑罰為入獄2年。

記者會完整影片：

責任編輯：羅嘉欣