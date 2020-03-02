【皇室家變】哈里王子卸下皇室高級成員身份在即　做歌手錄製新歌為退伍軍人籌款

▲ 英國哈里王子脫離皇室前和美搖滾巨星Jon Bon Jovi齊齊走進錄音室。

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle），將於3月31日正式卸下皇室高級成員身份。而哈里和梅根自從在1月宣布開展獨立生活，負面新聞不斷，比如外界頻頻猜測他們將如何實現財務獨立。

日前，哈里王子便現身英國著名的Abbey Road錄音室跟美國搖滾巨星Jon Bon Jovi錄製新歌，莫非哈里將要進軍樂壇？

▲ 哈里王子以往曾在小型公開場合上開金口唱歌，今次卻是他首回走進錄音室。（取自Jon Bon Jovi Instagram）

哈里王子現身錄音室

在2月28日，35歲的哈里王子現身位於倫敦的Abbey Road Studios跟58歲的Jon Bon Jovi見面，參與錄製該位美國搖滾巨星的最新單曲《Unbroken》的全新合唱版本。

《Unbroken》本身是Jon Bon Jovi去年11月推出的歌曲，是一首為退伍軍人致敬的打氣歌，撫慰面對創傷後遺症者的心靈。

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▲ Jon Bon Jovi 在錄音室指導哈里王子唱《Unbroken》。（取自Jon Bon Jovi Instagram）

而哈里王子在2014年創辦的Invictus Games基金會，成立目的正是為受傷退伍軍人籌款。

新版本的《Unbroken》除兩人合唱之外，基金會的合唱團成員亦有參與錄音。

錄音後，哈里王子、Jon Bon Jovi及合唱團成員齊到錄音室門外的斑馬綫，仿效「披頭四」The Beatles在其1969年《Abbey Road》專輯封面的過馬路經典照甫士給傳媒拍照。

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▲ 哈里王子仿The Beatles《Abbey Road》專輯封面經典甫士。（取自Jon Bon Jovi Instagram）

哈里王子在其sussexroyal的instagram帪戶上也有發佈他和Jon Bon Jovi在錄歌的片段，他在錄音前都需要神呼吸，而Jon Bon Jovi就叫他放鬆，想像自己在睡房唱歌那般容易。不過，今次片段並未有收錄哈里的歌聲。

哈里王子過往曾經兩度在小型公開場合大展歌喉，但走進錄音室卻是一次突破，未知他將來會否向樂壇發展了。

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