【不離不棄】孝女辭工返國照顧病母22載　患糖尿截肢零收入盼外界伸援手

▲ 孝女患糖尿截肢，盼外界伸援手。

為了照顧年邁患病的媽媽，48歲的何來娣早年放棄自己在新加坡的工作，返回馬來西亞接替媽媽的早餐攤檔工作，成為媽媽的依靠。然而，近年她患上糖尿病，去年更因病截肢，無法工作，儲蓄所剩無幾，只得向外界求助。

據馬來西亞東方日報報道，48歲的何來娣與83歲的母親住在一間簡陋的木屋。她表示，那是舅父給她們住的房子，已有數十年歷史，老舊的房子不時出現漏水、白蟻侵蝕等問題，但由於沒錢租屋，只得繼續在此居住。

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辭去工作返國照顧病母

何來娣表示，父親逝世多年，2名姐姐各有自己的家庭，經濟能力有限，哥哥則在9年前不幸病逝。年輕時，她在新加坡工廠工作，22年前因為媽媽的手受傷，需要做物理治療，只得放棄在新加坡的工作，返回馬來西亞馬六甲，每天接載媽媽到醫院。而隨著年紀漸長，媽媽亦出現三高、腰酸背痛等毛病，因此何來娣後來接手媽媽的早餐攤檔。

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截肢無收入向外界求助

然而，何來娣在10年前患上遺傳性糖尿病，去年在一間保健產品中心進行免費體驗時，其中一隻腳不幸灼傷，一直無法痊癒。去年10月她因骨病熱症入院，其左邊身中風，因受細菌感染，在12月時被迫截去右小腿。

我擔心很多事……在家裡跌倒，沒人能拉我一把，雖然有母親，但我不敢讓她碰，怕她受傷。

提起這段時間，她落淚以「痛苦」形容。過去1年因腳上的傷口，早餐攤檔的生意被迫暫停，沒了收入，只能靠儲蓄度日。截肢後，何來娣每天需要服藥和胰島素維持血糖穩定性，每月要添購紗布和藥膏等，她目前亦努力做物理治療，因此她透過媒體向外界籌款，希望能盡快痊癒，繼續照顧母親。

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