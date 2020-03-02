【法證先鋒IV】首位華人齒科法醫演足4輯《法證》　曾參與嘉利大廈等大案鑑證工作

▲ 煒哥陳煒與演足4輯《法證先鋒》的首位華人齒科法醫梁家駒合照。

TVB熱播劇《法證先鋒IV》內，劇中多位專業人士屢破奇案，原來劇中有真的法醫參與演出。在《法證先鋒IV》演科學鑑證主任的煒哥陳煒，在個人社交平台貼出與參與拍攝的法醫梁家駒醫生的合照。

梁家駒醫生不但是真正的法醫，更是首位華人齒科法醫，而且陳煒還指出，梁家駒醫生一直有參演《法證先鋒》系列，是唯一輯在4輯《法證先鋒》都有現身的人。

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▲ 陳煒與梁家駒在《法證先鋒4》合作。（陳煒微博圖片）

全球首位華人齒科法醫

陳煒難得與梁家駒醫生碰面合作，她興奮地與對方合照集郵。

她並在個人社交平台寫：

全球首位華人齒科法醫梁家駒教授，眼利嘅你係咪發覺到之前嘅法證先鋒系列梁教授都有演出呢？今日有幸畀我遇上！

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▲ （梁家駒醫生FB圖片）

《法證先鋒》系列劇集過去一直受歡迎，不過由第首輯到現在，演員大執位不斷換人。

然而，梁醫生為少數有份參與4輯《法證先鋒》劇集的演員，他曾笑稱自己是甘草演員。

▲ （梁家駒醫生FB圖片）

屢次協助搜證

劇內外都是真正的法醫的梁醫生，過往參與過不少震驚香港的案件，如96年嘉利大廈大火、99年的Hello Kitty藏屍案、模特兒彭楚盈案等。

此外，他也會遠赴海外參與鑑證工作，包括南亞海嘯、峇里島爆炸案、英國倫敦格蘭菲爾大樓等。

▲ 梁醫生於《法證先鋒III》飾演張可頤師傅。（梁家駒醫生FB圖片）

梁醫生認為法醫能助所有有關法律的案件提供客觀分析：「特別是『齒科法醫』，因為牙齒是最科學公正的證人，它可準備推算出年齡。除死亡個案外，很多不涉及人命的事故也會透過牙齒留下痕跡，因而可從活體取證解破奇案。」

齒科法醫所涉獵的知識十分廣泛，包括法醫學、法證學及法律等，成為齒科法醫的基本條件包括先成為牙科畢業本科生（6年課程）以及赴外國大學修讀齒科法醫深造課程（2至3年課程）。所以梁醫生十分不簡單。

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