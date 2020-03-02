【居屋2019】疫症下恢復揀樓　白表客：唔擔心裁員料供得起

▲ 去年推售的6個居屋項目，恢復揀樓，到場的準業主都要戴上口罩，才獲准入場揀樓。（車耀開攝）（車耀開攝）

居屋揀樓程序今日（2日）恢復，房委會繼續推售去年的長沙灣、將軍澳等6個新居屋項目。獲邀到場的家庭，多數是白表「第二粒珠」的家庭客，早上約有50多人到場。

從事醫護行業的冼小姐稱，是白表家庭客，對自己抽中「第二粒珠」仍可獲邀揀樓，感到興奮。她揀選了馬鞍山錦暉苑中層約400呎單位，樓價200餘萬元，將跟爸媽遷進新屋。她認為馬鞍山空氣好，有海景，是心儀項目，揀到安樂窩感十分高興。

適逢疫症或影響經濟環境，冼稱近日跟家人商量後，結論是「無論發生甚麼事，都一定要揀樓」，指現時一家在外租樓住，很渴望擁有自置居所，日後爸媽和自己也夾份供樓。她稱醫護業暫不擔心面臨裁員情況，有信心有能力應付供樓支出。

▲ 冼小姐從事醫護業，暫不擔心面臨裁員情況，有信心有能力應付供樓支出。（車耀開攝）

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另一位白表客吳先生同樣揀選馬鞍山錦暉苑一單位，坦言心情「十五十六」，遇上經濟不景及疫情衝擊，決定到場揀樓置業的心情是掙扎很大。他稱2003年沙士時期公司曾裁員，但當時「公司揀唔中自己」，倘未來被裁員，他作為家庭經濟支柱，或無法應付供樓支出。他指，決定置業是為了讓小朋友有獨立作息房間。

因應新冠肺炎疫情，居屋揀樓一度暫停約1個月，至今才有限度恢復。首階段會每天設兩個時段，並安排逢星期一、三、五隔天揀樓；即較以往一天4個時段、每周安排周一至五5天揀樓的安排疏落，每天獲邀揀樓的準買家，只有約100組家庭。房署料會因應最新疫情，每周審視情況，盼揀樓程序可盡快回復正常。

去年推售的6個居屋屋苑，即何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，連貨尾單位至少4904伙，去年12月初開始揀樓，但及至今年1月底因應新冠肺炎疫情，揀樓程序急煞停。

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記者：吳卓峰