【開心速遞】最佳女配角趙希洛客串《愛回家》　張景淳呂慧儀人氣CP戀情告急

▲ 《開心速遞》趙希洛客串成張景淳呂慧儀第三者。

近期TVB人氣處境劇《愛‧回家之開心速遞》找來不少新面孔客串，就是憑《金宵大廈》在今年萬千星輝奪得最佳女配角趙希洛，加盟《開心速遞》，更會成為《開心速遞》中人氣CP之一的龔燁（張景淳飾）和熊若水（呂慧儀飾）之間的第三者。

其實龔燁近期在《開心速遞》豔福無邊，早前接受大龍生（羅樂林飾）「 Fun君Club」考驗時，與性感女郎Stone（李旻芳飾）共渡一夜。

今次到趙希洛客串《開心速遞》演龔燁前度，不過眾所周知趙希洛擅演內心複雜的角色，有「御用癲婆」。

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▲ 張景淳艷福無邊。（《開心速遞》截圖）

龔水戀情受考驗

趙希洛接受媒體訪問時表示，不抗拒再演「癲婆」，只要有發揮都會甘之如飴。無論擔正或是主演，自己也會盡力演到最好。

趙希洛即將挑戰的是被網民推舉撐起《開心速遞》愛情的「龔水CP」，甚至有觀眾希望他們戲假真做，令人期待張景淳、呂慧儀與趙希洛所擦出的火花。

▲ 網民推張景淳呂慧儀假戲真做。（取自張景淳IG）

做足防疫措施

趙希洛早前接受TOPick訪問時，表示對於狗隻沾染上新冠肺炎（武漢肺炎）病毒的事件頗為留意，自己一向都是注意清潔的人，不過為了保護愛犬Chloe，警覺會再提升，外出時會帶備消毒酒精、搓手液、抹手紙等消毒用品。

▲ 趙希洛與chloe。（取自趙希洛IG）

因為趙希洛早已視Chloe為家人，保護牠不受感染：「作為寵物主人，我們將寵物當成親人帶回家的那天，就是對牠做出了畢生的承諾。牠不僅成為我們家庭的一員，我們更成為了牠的全世界。 因此，請不要拋棄親人，因為牠永遠不會拋棄您。」

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