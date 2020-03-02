【怪獸家長】炮轟繳交數萬學費未曾上學　澳門2孩媽媽促復課︰現不是伊波拉病毒

▲ 澳門有怪獸家長繳交了數萬元學費未曾上學，認為疫情已告一段落，促請當局盡快復課。

新冠肺炎（武漢肺炎）仍未平息，澳門至今維持10宗確診個案，已近1個月未有新增個案，令澳門有2孩媽媽認為疫情已告一段落，但澳門教育暨青年局（教青局）指4月尾才復課後，媽媽便致電電台節目炮轟當局安排，認為疫情被誇大，更自稱繳交了數萬元學費未曾上學，2名孩子終日在家打交令她崩潰，促請盡快復課。

澳門電台節目《澳門講場》日前一集Phone in時段，育有2孩的媽媽張小姐致電炮轟教青局一再延期復課，令她感到晴天霹靂，「小朋友已經困到傻，日日在家不是打機就是打交。」

澳門4月底復課 媽媽轟孩子困到傻

她直斥當局不體恤本地家庭有老有嫩很難終日照顧，身邊好多同事和朋友都認同應盡快復課。她更語出驚人指，新冠肺炎不比伊波拉病毒嚴重，還指疫情已告一段落。

現在只是流行肺炎病毒，不是流行伊波拉病毒！

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媽媽︰跨境學童問題再想辦法

主持人聞言也忍不住質問她，是否認為疫情不嚴重，她指理解教青局很大程度取決於約3,000名跨境學童問題，但當局應以絕大部分本地學童為首要考慮，跨境學童問題可再想辦法，例如在澳隔離14天、安排網上學習。

為了遷就3,000名跨境學童，令我們的學習進度嚴重滯後！去到4月尾（才復課），人都癲！

張小姐如此急於復課，或許與繳交了大女數萬元小學學費有關，「下學期一日學都未返過！」連帶課外活動也大受影響，她透露有為孩子安排多項活動，例如跟演藝學院學跳舞、體操、音樂及畫畫等，但疫情期間統統暫停，「圖書館又無開，你叫小朋友去邊？」

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認為應多外出吸新鮮空氣

她不認同孩子應盡量留在家中，孩子應多出外接觸陽光，呼吸新鮮空氣。

不少家長有聽政府建議足不出戶，但我唔buy呢一套囉！

主持人認為，教青局除了擔心跨境學童問題，政府認為疫情仍在關鍵時刻，應繼續嚴守防疫工作。

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責任編輯︰林綺玲