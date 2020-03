【新冠肺炎】蔣麗芸「蒸口罩」引用檢測中心結果　檢測中心：僅提供測試數據而沒有作出任何結論

民建聯立法會議員蔣麗芸於(29日)「Ann姐話你知」節目中再推的「高溫蒸口罩論」中,表示向香港標準及檢定中心檢測了一批PFE超過95%的口罩,指出在於攝氏100度高溫下蒸10分鐘後,再根據美國ASTM F2299標準測試,以查看是否會影響口罩過濾力,結果發現口罩蒸過後,平均的過濾功能只下跌0.11%,證明蒸氣高溫消毒後不會破壞口罩結構,其過濾與未蒸過的口罩幾乎沒有分別。

【新冠肺炎】再推高溫蒸口罩論 蔣麗芸:科學鑑證指不會破壞口罩結構

香港標準及檢定中心今日(2日)於社交平台發聲明指出,一位市民曾於本年的2月6日提供了一些口罩樣本,委託中心進行「微粒子過濾效率」(Particulate Filtration Efficiency, PFE) 測試。要求中心將樣本分成二部分,一部分樣本不做任何處理,而將另一部分樣本放置在攝氏100度下蒸10分鐘,對兩部分口罩的微粒子過濾效率 (PFE) 進行測試,分別記錄數據。中心就按客人送來之樣本進行以上測試及發出報告,指:

▲ 香港標準及檢定中心網上截圖。



現時市場上口罩大多是根據美國 ASTM F2100 標準,該標準要求評價一次性外科口罩是否符合規格,需要通過以下的測試內容:



1. 細菌過濾效率測試 (Bacterial Filtration Efficiency (BFE)%);

2. 微粒子過濾效率測試 (Particulate Filtration Efficiency (PFE)%);

3. 壓差測試 (Differential Pressure (Delta P) mm H2O/cm²);

4. 合成血液穿透性測試 (Resistance of Penetration by Synthetic Blood, mmHg);

5. 可燃性測試 (Flammability test to Class 1.)



微粒子過濾效率測試 (PFE) 是判斷該口罩是否有效過濾微粒子例如塵埃,是安全標準的眾多測試要求中的其中一個內容要求。又特別重申本次測試報告只涉及提交的樣本,且僅提供測試數據而沒有作出任何結論,聲明以使蔣麗芸的「高溫蒸口罩論」的可行性存疑。

民建聯立法會議員蔣麗芸回應TOPick查詢表示,在疫情下如何解決口罩不足問題是政府責任,政府應積極想方設法,包括透過全面測試探討口罩可否重用及如何重用,藉此幫助市民解決口罩不足問題,早前已建議政府做相關消毒測試,今日(2日)會去信陳肇始局長,提出重用口罩進行全面測試的建議。

另一方面,衞生署衞生防護中心早於1月30日已在社交平台發圖,指外科口罩應用後應放到有蓋垃圾桶內即棄,然後潔手。勿蒸後重用,又勸喻市民勿要誤信謠言。指用過的口罩表面已經沾染病菌,不可袋起再用,而且濕掉的口罩會影響效用。有關「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」的最新健康資訊,則可到衞生防護中心專題網頁查看。

▲ (網上圖片)

記者:郭家穎、陳子謙