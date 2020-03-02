【恐怖哥哥】殺害媽媽及雙胞胎弟弟　16歲少年留下詭異符號若無其事返學

▲ 美國一位16歲疑兇狠殺媽媽及雙胞胎弟弟後，若無其事到學校上課，更在案發現場留下詭異符號。

美國一名16歲男孩在今年1月在家用刀刺殺媽媽及雙胞胎兄弟後，竟然若無其事繼續到學校上課，翌日開車逃離小鎮，被警方攔截。警方到事發現場勘查時，發現屋裡的墻上被噴上多個詭異符號及英文字母，藉此指引出屍體的位置。

據《太陽報》報道，案件發生在美國Alabama州，16歲男孩Landon Durham在家中用刀先後刺殺36歲的媽媽Holli，及13歲雙胞胎弟弟Branson與Baron。弟弟2人被割喉、手臂及腹部因刀傷而不幸身亡。

殺人後安心睡5小時 再去上學

Landon在殺人後，首先在家中睡覺約5個小時，其後若無其事地開車到學校上課，更與朋友表示，

我想殺掉自己的家人，之後就開車到其他的地方。

而三人的屍體被到家拜訪的親戚發現，警方仍在調查Landon行兇當晚的去向。Landon翌日早上企圖駕車離開，中途被警察截查逮捕，警察在車上發現一把彎劍。

家中噴上詭異符號

警方在案發現場調查時，發現Landon在家中的墻壁以油漆噴上「toga」一詞，據悉是他最喜歡的角色，而他亦在放置杯子的櫥櫃上噴塗分別「C」、「P」及「B」的英文字母，更在雙胞胎弟弟房間的墻壁上噴上箭嘴，指引警察找出他們的屍體。最令人感到震驚的事，Landon在被捕後露岀微笑拍照。

16歲男孩或被判處死刑

Landon在美國時間2月27日首次出庭作證，當局裁定他因涉謀殺罪名而被看待為成年人處理。負責案件的檢察官Joshua Tubbs表示，「這是我19年職業生涯中最糟糕的事情。」目前他的殺人動機仍未清楚，正有待調查。Joshua表示，在Alabama州死刑不適用於18歲以下的人，雖然Landon只有16歲，但他所犯的罪行嚴重可作為成年人起訴，他目前面臨3項謀殺指控，不排除被判死刑。

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責任編輯：王明芳