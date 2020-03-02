【慶餘年劇透】第1至第5集劇情預告　絕症青年穿越古代遇上真愛

▲ 《慶餘年》

內地網民評價甚高的《慶餘年》，將在3月2日星期一TVB首播，於本周六更加插兩小時版本，以穿越為重點的《慶餘年》，更是結集內地男神女神以及一班實力派演員。

《慶餘年》有一班老戲骨撐起，包括陳道明演帝王，「金雞獎」影帝吳剛、于榮光、劉樺和田雨等。

第1集 （2/3）

這是一個關於生命重來一次的故事：一個患有絕症的現代青年醒來時變成了一個古代嬰兒。

他被人從追殺中救出，送至澹州范府，從此名叫范閑。

范閑在奶奶的庇護下長大，有一日一個叫費介的人出現，自稱是范閑的師父…

第2集 （3/3）

范府遭人投毒，范閑一路追查，竟是有人想借鑒查院之刀殺人。

范閑決定與奶奶告別，前去京都。

剛啟程范閑就發現隊伍中混入了一位不速之客。途中范閑與師父費介偶遇。

初入京都，范閑便被帶到一個神秘之處…

第3集 （4/3）

范閑進入慶廟，巧遇躲在香案下偷吃雞腿的林婉兒，一見鍾情，但卻忘記詢問名字。

慶廟中貴人原來乃慶帝，宮典自覺失職請罪，不料這一切似乎都在慶帝預料內。

柳如玉本想給范閑一個下馬威，卻被范閑反將一軍。

第4集 (5/3）

范閑見到父親，得知父親接自己來京的用意。

范閑不願犧牲個人幸福，拒絕與長公主之女的聯姻安排。

慶帝嚴厲敲打了長公主和太子，怒斥他們的手段有損皇家顏面，卻又不反對他們對付范閑，爭奪內庫財權。

第5集 （6/3）

滕梓荊求范閑幫自己進鑒查院取一份文卷，他說出自己當年遭權貴欺壓陷害、家破人亡的經歷。

林婉兒在好友陪同下欲找范閑當面退婚，卻正好遇上范閑出門。

范閑默寫的紅樓一書在坊間廣為流傳，被范思轍發現了商機。