【新冠肺炎】調查指逾2成社企已停業或倒閉　社企總會：影響比社運嚴峻

▲ 香港社會企業總會冀政府支援業界。（經濟日報記者攝）

香港社會企業總會就新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對社企影響作問卷調查，逾5成社企指，1月及2月平均生意額較去年同期下跌5成或以上，近2成完全沒有收入，現時更有逾2成社企已結業或停業，情況嚴峻。有社企透露2月及3月零收入下，損失約270萬，籲港府提供資助及租金補貼。

社企總會於2月底訪問了214間社企，佔全港社企數目約3成。調查結果指，逾5成社企1月及2月平均生意額較去年同期下跌5成或以上，近2成完全沒有收入，8成半社企對下半年銷售情況感到負面，主要原因為顧客減少、訂單被取消等。

另外，4成社企表示現金流僅夠支持少於3個月營運，近3成半指只能支持最多3至6個月營運，為此，逾6成社企需縮減營業時間，近3成需減人手。

香港基督少年軍臻訓中心總經理李志輝指，其中心主要透過向企業及學校舉辦團體式學習，如歷奇營，但由於2月及3月所有活動均已取消，中心零收入下損失約270萬，故需安排同事於3月底前放一星期有薪年假，涉及34人，考慮到社企責任，則暫未安排無薪假，及不敢估計能堅持多久。

▲ Cedar Workshop助理項目主任何睿知。（經濟日報記者攝）

提供視障人士體驗工作坊的Cedar Workshop助理項目主任何睿知亦指，過往平均每月能舉辦8至10場工作坊，惟因學校停課，及企業取消舉辦活動，一月只能舉辦約5場，二月更跌至零，中心內十多位兼職導師無奈地零收入，面臨結業危機，情況比去年社會運動更嚴峻，他為此感到十分可惜。

社企總會建議政府，向獲得社署「創業展才能」和民政處「伙伴倡自強」撥款而營運中的社企、由社會服務聯會申請下獲社創基金資助的社創項目，以及獲得社企總會認證的社企提供援助，包括提供一次性、每個項目8萬元的防疫補助金；減免於公營機構營運的社企全部租金、或補貼租用私人物業營運社企的一半租金，為期半年；並應定性上述社企可享有中小企支援措施。

另外，社企總會亦建議政府按聘用殘疾僱員的人數向社企發放特別薪金津貼、協助私營社企申請政府擔保的特惠低息貸款，並向社企提供免費口罩、搓手液等防疫物品。

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記者：鄧凱文、林洋