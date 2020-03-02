Giuseppe Zanotti聯乘Swae Lee鞋履系列　掀街頭奢華風

▲ 分別是時尚界跟音樂界的兩大紅人，Giuseppe Zanotti欣賞Swae Lee那無所畏懼及隨性的態度；Swae Lee則最喜歡大師的開放態度和對新概念的追求。（官方圖片）

奢華上乘的傳統工藝，融入嶄新的街頭風格，結果會如何？不要以為大纜都扯唔埋，原來可以極為受落並賣個滿堂紅，Louis Vuitton跟Supreme還有Off-White早就為時尚界做了示範。

今回有意大利造鞋大師Giuseppe Zanotti跟饒舌創作歌手Swae Lee的合作，一同推出限量男裝鞋履系列Giuseppe for Swae Lee。

Swae Lee出生於美國密西西比州，4年前和哥哥Slim Jxmmi組成Hip Hop二人組Rae Sremmurd，以極具感染力和新穎的音樂作品火紅起來。

▲ 刺繡平底鞋 $15,500。（官方圖片）

去年，Swae參與Giuseppe Zanotti的Blabber運動鞋宣傳活動時，結識了Giuseppe大師本人，估不到大師縱然已經一頭銀髮，但一樣極欣賞Swae的音樂。

▲ Loafers除了黃色，還有Swae Lee最喜歡的粉紅色 $15,500。（官方圖片）

兩人一拍即合，大師更讚賞Swae擁有時尚觸覺，因此希望能共同打造獨特又充滿動感的鞋履。

▲ 銀色閃片短靴 $9,950。（官方圖片）

新系列融合了Giuseppe標誌性風格和Swae的個性，好像閃銀短靴上繡上藍色閃電條紋，以Swae最喜歡的粉紅色作為帆布短靴、麖皮平底鞋及Blabber運動鞋的底色。

▲ 粉色帆布花卉圖案高筒 Blabber $10,750。（官方圖片）

系列採用大量花卉圖案，以刺繡及手繪形式放於低筒和高筒Blabber運動鞋上，有黑、白兩色選擇。

▲ 黑色帆布花卉圖案短靴 $13,500。（官方圖片）

另外，兩款loafers平底鞋鑲有Giuseppe Zanotti相當signature的水晶裝飾，並繡上金線，令感覺更加高貴奢華。

系列當中最令人注目是首次出現的品牌logo，低筒和高筒的Blabber兩旁，可見在花卉圖案之間出現了超大金色字母「GZ」，非常搶眼。

記者︰陳日言