【新冠肺炎】警務處處長鄧炳強巡視火炭駿洋邨　警方已出動「超級電腦」助追蹤患者

▲ 警務處處長鄧炳強今午火炭駿洋邨檢疫中心視察。（曾秋文攝）

警務處處長鄧炳強今午（2日）到火炭駿洋邨檢疫中心視察，他到場後與駐守的警員交流，逗留約半小時後離開，之後會見傳媒。鄧炳強表示主要目的是了解駐守隔離中心的警員的工作，又指警方在抗疫行動中除了派員在檢疫中心駐守外，亦會負責護送接受隔離人士，並且出動重大事故災難支援系統的「超級電腦」，協助衞生署追蹤疫情的去向。

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他又指，警方亦會協助入住家居隔離人士聯絡，亦會追蹤不當離開檢疫中心的人士，亦會就口罩騙案作出調查。此外，警方主動向政府提議把八鄉少訊中心變為檢疫中心。

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鄧炳強又指警方亦成立抗疫專隊，包括自願同事及退休警員，除了協助建設隔離中心，亦會協助在關口為有需要人士戴上家居手帶，及聯絡家居檢疫人士。

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對於有報道指出昨天（1日）有人從隔離營中逃走，被問及有關情況時，鄧炳強指出所有離開隔離營的人均經過衞生署認可，警方的職責就為確保沒有人逃走。

責任編輯：陳子謙