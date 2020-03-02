【新冠肺炎】男子沒戴口罩與確診患者相隔16秒上巴士　因對方一個動作而中招

▲ 男子沒戴口罩與確診患者相隔16秒上巴士，因對方一個動作而中招。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，重慶一名男子日前搭巴士沒戴口罩，與一名確診患者前後相隔16秒上車，之後他坐在確診患者斜後方，只因對方一個動作即中招。

據內地媒體報道，重慶市政府上周五（28日）公布一宗確診新冠肺炎個案，該名患者是一名65歲男子，於1月23日出現流涕、乏力等症狀，1月30日到醫院就診，3次檢測都是陰性。直到2月4日採集血液和糞便標本，5日才透過糞便檢查出陽性。

由於該男子的活動史非常簡單，發病前14天基本上無任何外出，除每日早上8時出門，搭巴士去健身打球外，只有過一次朋友聚會，但對接觸者全部檢測後，結果全部是陰性，讓調查陷入一片迷茫。

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直到深入調查後發現，該名男子和另一名確診患者曾坐同輛巴士，1月19日早上8時點47分，前後相差 16秒上同一輛巴士，之後男子坐在後來被確診患者的斜後方，並沒有戴口罩，後來被確診的那名患者雖戴了口罩，但中途將口罩取下來，且車窗都是關閉，因此符合密切接觸的條件。

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責任編輯：羅嘉欣