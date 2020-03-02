【新冠肺炎】疫情影響上野多個博物館休館　暫別上野動物園熊貓【附休館日期】

▲ 上野著名的動物園，因疫情影響會休館至3月16日。(相片來源︰法新社)

日本的新冠肺炎(武漢肺炎)疫情持續擴散，截至2月27日日本境內新冠肺炎確診人數達919宗，無論櫻花祭、演唱會等都被逼取消或延期，不少公共設施如美術館或博物館都休館，就是港人至愛的上野區，眾多景點也作暫休安排，港人前往不妨留意。

▲ 上野公園是每年的賞櫻熱點，希望今年不受影響。(相片來源︰法新社)

雖然上野區眾多景點休館，上野公園、阿美橫町還是開放，到公園內的不忍池放放空賞花，或到阿美橫町購物還是可以的。

撰文︰司徒家傑