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【新冠肺炎】疫情影響上野多個博物館休館　暫別上野動物園熊貓【附休館日期】

休閒 13:20 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

上野著名的動物園，因疫情影響會休館至3月16日。(相片來源︰法新社)

日本的新冠肺炎(武漢肺炎)疫情持續擴散，截至2月27日日本境內新冠肺炎確診人數達919宗，無論櫻花祭、演唱會等都被逼取消或延期，不少公共設施如美術館或博物館都休館，就是港人至愛的上野區，眾多景點也作暫休安排，港人前往不妨留意。

上野公園是每年的賞櫻熱點，希望今年不受影響。(相片來源︰法新社)

雖然上野區眾多景點休館，上野公園、阿美橫町還是開放，到公園內的不忍池放放空賞花，或到阿美橫町購物還是可以的。

撰文︰司徒家傑

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