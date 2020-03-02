【新冠肺炎】疫情影響上野多個博物館休館 暫別上野動物園熊貓【附休館日期】 休閒 13:20 2020/03/02 分享： 熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向 ▲ 上野著名的動物園，因疫情影響會休館至3月16日。(相片來源︰法新社) 日本的新冠肺炎(武漢肺炎)疫情持續擴散，截至2月27日日本境內新冠肺炎確診人數達919宗，無論櫻花祭、演唱會等都被逼取消或延期，不少公共設施如美術館或博物館都休館，就是港人至愛的上野區，眾多景點也作暫休安排，港人前往不妨留意。 ▲ 上野公園是每年的賞櫻熱點，希望今年不受影響。(相片來源︰法新社) 雖然上野區眾多景點休館，上野公園、阿美橫町還是開放，到公園內的不忍池放放空賞花，或到阿美橫町購物還是可以的。 撰文︰司徒家傑 相關文章 【新冠肺炎】日本各縣百貨公司防疫升級 伊勢丹大丸3月縮短營業時間 今日 12:43 【新冠肺炎】日本各縣百貨公司防疫升級 伊勢丹大丸3月縮短營業時間 【新冠肺炎】捷星停飛香港往返東京大阪航機 旅客退票可獲全額退款【內附退票連結】 12:27 2020/02/21 【新冠肺炎】捷星停飛香港往返東京大阪航機 旅客退票可獲全額退款【內附退票連結】 【新冠肺炎】防大規模聚集感染 日本東京取消3月中千鳥之淵櫻花祭 15:35 2020/02/28 【新冠肺炎】防大規模聚集感染 日本東京取消3月中千鳥之淵櫻花祭 旅遊行程 旅遊資訊 新冠肺炎 武漢肺炎 東京 日本 動物園