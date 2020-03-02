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美魔女文雪兒跟家人慶祝登六　騷母女合照如同三姊妹

娛樂 13:05 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

美魔女文雪兒跟兩位千金同框，猶如三姊妹一樣。

近年復出拍劇的文雪兒昨日迎來60歲生辰，她跟丈夫袁慧明及兩名女兒食飯慶祝，更於社交平台分享慶生照片，「登六」的文雪兒保養得宜，皮光肉滑，跟兩名女兒「同框」時，儼如三姊妹。

文雪兒昨日於Instagram貼出慶生照片，只見她捧著生日蛋糕拍照，而蛋糕更是大女Christy親手炮製，見她笑逐顏開，當中她寫道：「另一半和兩個女兒為和我安排了海景晚餐，Christy更親手造了個生日蛋糕，雖然人少少，仍然超級開心，我祝願人人健康，世界和平!主恩常在。」

(取自文雪兒IG)

雖然已經「登六」，不過文雪兒保養得好又愛扮靚，可說是美魔女，故跟兩位女兒合照時，猶如三姊妹一樣。另外近日疫情嚴峻，三人在海旁影完相之後，也趕快戴回口罩。

文雪兒早在1991年息影，後來因戲隱大發加上女兒的鼓勵，於2013年以玩票性質客串演劇集《巨輪》，至2018年她和邵氏簽了3年經理人合約，正式重返視壇的她參演了去年台慶劇《解決師》及《黃金有罪》等劇集。

三母女均是美女呢!(取自文雪兒IG)

2005年文雪兒覓得第二春，嫁給任職建築師的丈夫袁慧明。

丈夫跟兩名繼女如朋友般相處，擁有土木工程師牌的長女Christy將來計劃接受繼父的生意。

至於細女Jennifer剛讀畢傳理系課程，幫忙她打理美甲店生意。

撰文 : TOPick柴犬出動

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