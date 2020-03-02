姜皓文《犯罪現場》美國獲傑出演藝獎　黑仔因工作未能赴美領獎感遺憾

▲ 姜皓文《犯罪現場》在美國獲獎。（滾動工作室）

姜皓文近日憑《犯罪現場》獲芝加哥亞洲躍動電影展獲頒「傑出演藝獎」，表揚姜皓文過去在電影上的努力和表現，姜皓文原定親自前往芝加哥接受獎項，但因工作關係臨時取消美國之行，黑仔感甚為可惜。

姜皓文在去年參展的《翠絲》中，已令亞洲躍動電影展及當地觀眾留下深刻印象，而他在《犯罪現場》中的演出再度令策展人眼前一亮，遂決定於今年頒發榮譽獎項「傑出演藝獎」予黑哥以示嘉許。

對於獲頒獎項，姜皓文表示感到相當榮幸，及喜出望外，他表示更難得的是憑着今次機會，可以給海外的觀眾朋友再給予肯定更加是受寵若驚。

黑仔稱：「除了這個獎項以外，《犯罪現場》真的给我很多的不可能，包括再度入圍香港電影金像獎等等，太匪夷所思了。」

▲ 黑仔同時憑《犯罪現場》角逐金像獎最佳男配角。（滾動工作室）

姜皓文坦言對角色的準備，都交由馮志強導演去設定，對方和演員研究角色的時候，尊重演員的想法又不失角色的原著，演員更加得心應手。兩度和馮志強導演合作兩度都獲得提名，姜皓文也笑言：「我已經無話可說了。」

今次因工作而不能夠親身到芝加哥和海外的觀眾朋友們分享喜悅，姜皓文亦表示是一個遺憾，對於入圍香港電影金像獎都抱著平常心，有提名已經很満足。

亞洲躍動電影展是美國芝加哥唯一的亞洲電影節，每年春秋兩季選映多元類型亞洲電影，致力向芝加哥的觀眾介紹亞洲電影文化，在第十季參展電影的名單中，將有16部來自中國、日本、南韓、香港、台灣等亞洲地區的電影播放。

天下一電影發行有限公司繼去年的《翠絲》後，今年將同時有兩部電影《犯罪現場》及《逆流大叔》於《亞洲耀動電影展》中參展。