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【財政預算案2020】陳茂波冀7月起發放1萬元　市民齊消費支持經濟

社會 13:15 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

財政司司長陳茂波希望派發1萬元現金措施，可令市民出來振興經濟、支持中小企商戶和社企。（經濟日報資料圖片）

新一份財政預算案提出向年滿18歲的永久居民派發1萬元現金，財政司司長陳茂波表示，措施是考慮到現在經濟情況很差，零售不景氣，希望市民可以在疫情過後一齊消費、支持經濟。他說，劃將於7月初接受申請，期望於7月內能夠陸續發放有關款項。

陳茂波出席一個電台節目後指出，在去年社會事件發生後，零售和餐飲的市道都轉差，政府有仔細研究過派消費券，但認為消費券的派發非常複雜，派發現金可以更快做到。

【財政預算案2020】政府向18歲或以上香港永久性居民派錢10,000元

【財政預算案2020】陳茂波向18歲以上永久居民派錢10,000元　寬減100%薪俸稅上限2萬元

【財政預算案2020】本財政年度預計赤字為378億元　儲備為11331億元

對於《施政報告》宣布 在中小企融資擔保計劃下，推出百分百擔保特惠貸款，但有銀行界擔心在出現壞賬時，要向政府取回款項需要很長時間。陳茂波認為，現時擔保計劃透過按證公司進行，由於他們熟悉金融界的運作，加上金管局已經和銀行設立了中小企貸款協調機制，處理流程已經加快很多。

【財政預算案2020】公屋較低收入租戶免租一個月　生果金、長者生活津貼出「雙糧」

【財政預算案2020】政府料未來5年內可建逾10萬個公營房屋單位　古洞北項目最快2027年入伙

記者：陳曉瑩

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