【黑暗童年】日本陪酒女從小遭父母棄養住兒童之家　望賺錢讀大學返家舍守護孩子報恩

▲ 日本一名19歲女生希望努力賺錢上大學，能重返兒童之家，守護像她一樣被父母遺棄的小朋友。

日本一名19歲陪酒女從小被父母棄養，她在兒童之家度過童年，曾有一段受欺凌而自殘𠝹手的黑暗經歷，離開了家舍半年的她，有感獨居的生活艱苦，更當起陪酒女，然而，工作的背後她懷有夢想，希望儲錢讀大學，並能在兒童之家工作守護孩子，回報家舍姨姨的恩情。

日本節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか）於2月下旬播出的一集，拍攝組追訪了一名19歲少女澤田島見，她在東京吉祥寺工作當陪酒女，賺取高時薪。她樂意向節目人員分享自己的不一樣童年。

BB時被父母棄養

澤田一直住在家鄉的兒童之家，由數個月大開始已被親生父母遺棄，她表示媽媽患有精神病而住院，爸爸可能感壓力大而出現家庭暴力，更喜歡在外玩女人，沒有能力撫養她。她在去年7月才離開兒童之家，至今大約半年。

獨居開心可以自由出入，但沒有兒童之家照顧，需自己賺生活費很辛苦，最近感到生活不易，要自己照顧自己。

▲ 現時19歲的澤田離開家舍大約半年，感激兒童之家姨姨的照顧。（影片截圖）

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賺錢籌學費追夢

問及何以當陪酒的工作，澤田表示陪酒屬於高時薪，她年輕穿性感可以獲得高報酬，希望努力盡快賺取上大學的學費，加上她感到寂寞，喜歡跟人聊天。

有人勸說我不要做陪酒的工作，我沒有理會，因為我清楚自己的夢想，要努力儲錢讀大學，希望考獲幼稚園老師資格，當幼稚園老師之後轉職公務員，最終夢想是去兒童之家工作。

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受欺凌而自殘

澤田回想她在兒童之家的生活，有喜有悲，她經常打籃球、跳繩，喜歡做運動，擅長做家務及煮食，拿手菜式是蛋包飯。而她睡覺要埋在被埋睡，才有安全感覺，坦言缺乏愛，家中放有一堆兒童之家職員送的毛公仔。

痛苦的回憶方面，澤田表示小時曾說出傷人的話，例如「你好污糟！」而受到欺凌，現時長大說話很慎重。她翻開相冊展示很多童年照，10歲的她拍照時總是將左手收起，她道出因由。

從小四起反叛而經常自殘，亦因為曾受欺凌，想法變得極端，起初希望藉𠝹手，令別人安慰自己，理解我的痛楚。

感激家舍姨姨教導

拯救了澤田的是有位從2歲起開始照顧她的家舍姨姨。她懂事的時候已在兒童之家，在家舍生活對她來說是理所當然，對父母沒有甚麼概念。在家舍生活管教很嚴，孩子不能化妝及染髮，亦不能擁有手機。姨姨的照顧才有今天的澤田，長大後都想成為保護別人的人。

姨姨真的對我很好，幫了我很多，教懂我是非對錯。她說︰「你做錯事會道歉，說明你其實是個好孩子！」做得好會請我吃美味食物，做得不好她會鼓勵我，我被她拯救了！如果沒有她，我可能早就死了。

澤田非常憧憬成為她，希望可以成為兒童之家員工，好好地守護孩子、守護他們的笑容。她將過往的痛苦、黑暗的童年，化作現時前進的動力。

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責任編輯︰顏紫燕