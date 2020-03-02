【罪案率】本港2019年有近6萬宗罪案　較前年同期上升9.2%

▲ 警務處今日公布2019年有近6萬宗罪案，較前年上升9.2%。（資料圖片）

反修例事年至今已超過半年，警務處處長鄧炳強今日（2日）交代2019年的犯罪情況。他表示，2019年有近6萬宗罪案，較前一年上升9.2%。

與暴力事件有關罪案超過5000宗

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他稱，本港罪案情況於過去12年是持續下跌，至去年上半年的罪案情況比2018年同期下跌近4.7%，惟至去年7月起令全年整體上最數上升，當中大部分直接與暴力事件有關，包括刑事毁壞、縱火、妨防礙罪行、暴動罪及未經批准集結跟以及披露個人資料有關的罪案增幅超過5000宗。

另外，因應付反修例案件而攤薄警力導致的相關案件，包括爆竊案及行劫案亦有所上升。他又指，由於2020年1月的反修例社會活動情況相對比較紓緩，其罪案數字比2019年12月份下跌24%；惟與去年同期比較則上升13%。

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至於交通執法方面，鄧炳強指2019年比2018年的泊車告票數字下跌大約3成；由於暴力情況得以紓緩，於2019年12月份比去年11月份的告票上升50%，至今年1月已上升14%。

反修例事件拘捕7700多人中4成是學生



鄧炳強指出，年青人因反修例事件犯罪的情況越來越嚴重，在至今共拘捕7700多人中有4成是學生，當中6成為大專生；4成是中學生，其拘捕學生所佔比例由開學前的25%上升至開學後的40%；而拘捕學生比例由初期大約6%升至26%，情況令人擔憂。

鄧炳強又提到18歲以下犯法人的情況於開學前後分別較大，18歲以下於開學後犯刑事毁壞的罪件由去年6、7月大約5%，增至今年1月份超過50%，他指近期的刑事毁壞的罪件中很多都是18歲以下的學生，為此感到非常擔憂。

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市民守法意識越來越薄弱憂成法治災難

另外，他又稱市民守法的意識越來越薄弱，並稱留意到在反修例事件中，示威者由最初的堵路升級至大肆破壞交通系統等，形容情況非常擔憂，「犯法非常唔啱」，又指得知社會上有人告知他們犯法是沒有問題，並一直縱容他們犯法，更有人稱「有刑事案底令人生更加精彩」等說話，而相關的人士並無刑事案底並不會使用暴力。他相信不少年青人是因聽了這些說話，而認為所做的事是正確的，表示擔心年輕人對守法意識非常薄弱，更擔心會成法治災難。



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鄧炳強又指，社會應慎防本土恐怖主義。他提到，過去9個月共於11個事件發現有爆炸品以及爆炸品實驗室等；去年12月及今年1月共檢獲5支真槍，包括一支AR15步槍以及搖控爆炸裝置，對公眾造成嚴重威脅，又指至今仍沒有造成重大傷亡是非常「好彩」。他稱，相信大眾都不希望自己的親友在街上被炸彈炸傷以及看到有汽油彈「周圍掟」，擔心如不譴責或會造成「周圍掟」的局面。

他交代警隊在未來面對暴力情況時將有四大方針，包括繼續嚴正執法、致力情報蒐集、專業執法，以及加強市民對警方信心。他又指，由於過往實在有太多假新聞及假消息煽動民眾對警方的情緒，認為市民對警方不信任會影響重大公眾利益。

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責任編輯：郭詩詩