【齊心抗疫】香港寬頻豁免一個月月費　今起接受客戶登記最多減200元【附登記詳程】

▲ 香港寬頻豁免一個月月費，今日起接受客戶登記。

新冠肺炎（即武漢肺炎）持續影響香港市民生活與經濟，香港寬頻為了與全港市民共渡時艱，早前宣佈推出豁免住宅固網服務及企業方案客戶一個月月費計劃，總額超過1億港元，今日起接受客戶登記。

香港寬頻於上月底宣佈，由於武漢肺炎疫情於香港蔓延，為企業與家庭帶來沉重壓力和負擔，香港寬頻決定與客戶共渡時艱，向住宅固網服務客戶，以及香港寬頻企業方案客戶豁免一個月服務月費。合資格客戶可於今日2020年3月2日至3月15日期間，到指定網站進行登記，詳情如下。

香港寬頻住宅固網服務客戶（包括家居寬頻、家居電話及IDD月費計劃）

登入MyHKBN App或透過 網站 下載程式，進入程式後點選「我的換領/優惠」，按「立即換領」。成功登記後可獲豁免一個月服務月費，每個戶口之上限為HK$200。

香港寬頻企業方案、HKBN JOS及HKBN Cloud之商業客戶

可透過 網站 登記，客戶需準備商業登記號碼及專屬啟動碼，登入上述網站填寫資料。成功登記後可獲豁免月費一個月服務月費，每個商業登記號碼之上限為HK$500，並將於下星期月結單自動扣減。

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受條款及細則約束，更多詳程可到 #逆境同行 了解及查詢。

責任編輯：王俊賢