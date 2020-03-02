【財政預算案2020】警方財政預算增加　鄧炳強：須增聘人手及超時補水

▲ 鄧炳強指，約有1.2萬警員需超時工作，每月獲取的「補水」只有1萬多元，認為「補水」非常合理。（曾秋文攝）

財政預算案於2月26日公布，其中警務處今年度的預算由原本的206億，經修訂後增至近236億元，有關增幅被質疑過高。警務處處長鄧炳強今日（2日）解釋，主因是警員超班工作，警員每更工作為9小時，但早前面對社會暴力事件，不少警員需工作30多小時，更有人工作近60小時。鄧炳強指，約有1.2萬警員需超時工作，每月獲取的「補水」只有1萬多元，但每月超時工作的時間比正常多70%，認為「補水」非常合理。

【財政預算案2020】陳茂波：社會事件令警員工作辛苦 應予加班津貼

鄧炳強又指，下年度警務處預算為258億元，較今年修訂的236億元為多，當中包括增聘2,543人，主要聘請藍帽子，因為過去9個月面對眾多暴力場面，有需要增加人手；另外亦要增加前線警力，因為受反修例事件影響，令前線警力薄弱，有需要加強工作；有部分則會加強反恐及其他支援工作。

【財政預算案2020】政黨斥派錢代價為捆綁式通過警隊津貼 陳茂波：兩者完全沒有關係

他續指，除了增聘人手外，亦增加一般性開支，當中最主要是聘請退休警員，負責調查工作，特別是取證方面需要回看大量錄影帶，涉及大量人手；亦有一些本年度工作的款項撥給反修例的工作，因此未能完成，例如警署內的報案室改善工程，需押後來年進行；亦有增加警員的保護裝備，增加款項約為3億元：另外需購買專門器材及設備，增加約2億元，包括增添6輛裝甲車、購置水炮車等。

鄧炳強表示，今年度警隊的撥款主要用作保護裝備，有關的武器及彈藥則與去年的洗費相約，警隊會繼續審視新的武器需要，購入的武器主要有兩個原則，一是確保買回來的武器安全， 二是希望將整體武力減低，務求在不需要使用真槍的情況下以其他物品替代。

【警員聚餐】警務處處長鄧炳強：出席明星飯局「社交距離不足」

責任編輯：陳子謙