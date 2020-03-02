國慶日涉黃大仙非法集結　兩女生今獲撤控兼批訟費

▲ 兩名被控於十一國慶日在黃大仙非法集絡的女生，今獲撤控兼批訟費。（經濟日報資料圖片３

十一國慶當日多區有反修例示威及集會，並爆發警民衝突，兩名17歲女生當日於黃大仙被捕，早前被控以非法集結罪。案件今於（2日）在西九龍裁判法院再提訊，控方撤回兩人控罪，但反對辯方訟費申請，指兩人自招嫌疑。辯方反駁當時兩人被捕的地點並未出現堵路或縱火情況，而被告身上只有口罩及衣服等物品，裁判官最終批出訟費。

兩名被告為17歲梁姓學生及17歲呂姓學生，兩人與同案另外9名被告，同被控1項非法集結罪。控方今表示業兩人撤回控罪，兩名被告透過代表律師申請訟費，惟遭控方反對，指兩人當日被捕時，正與其他同案被告在一起，而兩人當時有逃跑及躲藏的行為，兩人屬自招嫌疑。

辯方反駁控方說法，指兩人被捕時身處的地點並未出現堵路或縱火情況，而且距離當時指稱出現非法集結的地方有3至4個街口的距離，梁身上只有1個防毒面具，1個口罩及另一件上衣，而呂則僅攜有1個口罩及1件上衣，裁判官最終批出訟費。

控罪指，兩名被告與其餘於2019年10月1日，在黃大仙鳳德道及盈鳳里，與其他不知名人士參與非法集結；其餘被告依次為高子晉（25歲；工程師）、甄健輝（22歲；學生）、許忻陽（25歲；公關）、李咏梅（29歲；私家看護）、羅妙霏（24歲；教學助理）、林坤煒（22歲；學生）、鍾孝庭（19歲；學生）、15歲楊姓學生及14歲吳姓學生。

記者：王仁昌