【警員聚餐】警務處處長鄧炳強：出席明星飯局「社交距離不足」

▲ 鄧炳強也有回應早前出席明星飯局的情況，是社交距離不足。（曾秋文攝）

警務處處長鄧炳強今日（2日）中午巡視火炭駿洋邨檢疫中心，了解警員的檢疫工作，他在會見傳媒時，被問到早前出席明星飯局的情況，他承認有關飯局的「社交距離不足」，而敏感度亦不夠高。對於在飯局中曾經指「向演員學做警察」，他說當時只是以幽默和客氣的方式表達，但有人如獲至寶，當成天大醜聞，認為是小題大做。

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▲ 網上流傳多段鄧炳強出席明星飯局的短片，包括藝人曾志偉、成龍也在場，眾人都沒有戴上口罩。（影片截圖）

鄧炳強提到因為飯局中充滿正能量，為支持警隊的行為，因此樂意參與，批評席間內容被小題大做：

我在席間亦有用幽默及客氣的方法講出某些事情，唯獨有些人卻認為這是天大的醜聞，未免也小題大做！

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事件發生在2月16日，當時警務處處長鄧炳強、總警司謝振中等出席明星足球隊舉行的飯局，現場人士包括藝人成龍、曾志偉、張智霖等。而流出的影片見到參與者都沒有戴上口罩，而且也相擁唱歌聯誼，由於當時正值本港新冠肺炎疫情嚴峻之時，影片流出後引起爭議，警察公共關係科回應傳媒指有關活動屬私人性質，不涉公帑，聚餐的費用由雙方共同承擔。衞生防護中心也多次呼籲市民要減少聚餐及避免社交活動。

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責任編輯：伍瑋瑋