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【新冠肺炎】大埔電單車淪為垃圾桶　遭自私街坊隨手棄置用過口罩

健康 14:32 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

大埔有電單車遭自私街坊隨手棄置用過的口罩。

新型冠狀病毒肆虐，市民也紛紛提高衛生意識。要懂得戴口罩，也要正確棄置用過的口罩，免增加感染風險。但近日有大埔車主發現，自己的電單車竟淪為垃圾桶，遭街坊隨手棄置用過的口罩。

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該名車主今天（2日）在facebook群組「Tai Po 大埔」上載相片表示，已非第一次遭途人棄置垃圾於車上。從相片可見，有一個用過的藍色口罩，綁好後，被放在車頭速度計的位置。車主發文斥責街坊這種缺德的行為，稱街上很易找到垃圾桶，不明白硬要把垃圾棄置別人的電單車上。他表示：

大家住大埔，都係同區街坊。人哋架電單車唔係垃圾桶，求俾下公德心，用完口罩唔好亂咁掉，自己一時方便，就搞倒（到）其他人。

不少網民也留言斥責這種缺德行為，更有人表示自己也曾身受其害，稱遭他人棄置紙巾於車上，在疫情持續情況下，更增添恐懼：「現在新型肺炎，我怎知道你之前用這張紙巾做甚麼？最後我要拿濕紙巾抹全個籃……」

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醫生：用過口罩處理不當或會感染他人

急症科專科醫生馮顯達接受TOPick訪問時曾表示，若用過口罩處理不當，或會感染自己或他人。

他又教以下為脫下和處理口罩的正確步驟：

1. 如可以，先清潔雙手

2. 不要接觸口罩外面

3. 脫下時手只拿着口罩耳圈或綁帶部分

4. 若是耳圈口罩，應輕力同時拉起耳圈再除下；若是綁帶口罩，則先解下面的綁帶，再解上面綁帶，再除下口罩

5. 把脫下的口罩内面往外摺（即口罩外面會向内)

6. 如可以，把口罩放進膠袋或紙袋内

7. 把口罩掉入有蓋垃圾桶

8. 清潔雙手

馮醫生提醒，處理口罩過程中，要特別小心不要接觸到口罩表面，尤其是手部動作不太靈活的長者。

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責任編輯：羅嘉欣

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