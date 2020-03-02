【新冠肺炎】女兒出生8天上前線抗疫　護士爸爸愧對妻女寫家書致歉︰很掛念你們

▲ 一名護士爸爸在女兒出生8天後便要離家上前線抗疫。

內地新冠肺炎（武漢肺炎）疫情仍肆虐中，各省市紛紛調配醫護人員前往重災區湖北支援。江蘇一名急症室護士爸爸也於2月初隨行，面對暫別妻子、3歲及出生僅8天的女兒，爸爸深感愧疚，寫下了一封家書思念，更在防護衣上寫上女兒的名字為自己打氣。

據內地《梨視頻》影片報道，32歲的孫大勇是江蘇淮安市第一人民醫院急診科男護士，育有2名女兒，大女3歲，細女是新生兒。在細女出生第8天，他被調派至湖北一間醫院的隔離病作上前線支援，被迫與妻女分離，兩名女兒要交由父母幫手照顧。

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▲ 孫大勇在防護衣上寫上兩個女兒名字。（影片截圖）

防護衣寫上2女名字

孫大勇特意在防護衣上寫上女兒的名字「荔枝、櫻桃」，以陪伴自己上前線抗疫。近日他接到妻子的視像電話稱，3歲大女在睡夢中哭醒了，渴望看爸爸一眼，令孫大勇深感愧疚落淚。收線後，他給女兒寫下了1600字的家書向妻女致歉，並表達思念之情。

爸爸已經有20天沒有看到你們了，甚是掛念。櫻桃寶貝，爸爸走的時候你才8天，爸爸對你和媽媽最為愧疚，再過幾日你就滿月了，很遺憾，爸爸沒能照顧好月子裡的媽媽，也要缺席你的滿月禮，希望在今後的漫漫人生中能夠彌補。

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▲ 孫大勇寫下家書表達對妻女的思念之情。（影片截圖）

盼家書向女兒作身教

家書在網絡上被瘋傳，感動了不少網民。孫大勇接受電話訪問時特別多謝家人的支持，原本希望將全家人的姓名寫在衣服上面，但不夠位置，故只寫上兩個女的名字。當她聽到女兒哭著要看他時，他內心特別難受。

疫情到現在為止，我沒有掉過眼淚，但我聽到女兒找我，我哭了……

孫大勇解釋，上前線抗疫是人生中有意義的事情，寫家書可以把它記下來，作日後教育小孩用。他希望疫情盡快結束，生活回到正軌。

看著病人一個一個出院，內心也很安慰。疫情結束後第一件事最想做的，就是帶老婆去食火鍋。

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責任編輯︰林綺玲