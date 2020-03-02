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【新冠肺炎】浸大中醫即日同你zoom　電話預約10分鐘免費視像中醫藥健康諮詢

社會 15:02 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

浸大中醫藥學院臨床部推10分鐘免費視像中醫藥健康諮詢服務

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情持續，浸大中醫藥學院臨床部為方便公眾人士，其轄下的「香港浸會大學‒賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心」即日開始推出免費視像中醫藥健康諮詢服務。
 
公眾可以電話預約(電話：3793 3428)該中心的講師，再通過「Zoom」軟件進行約10分鐘的線上視像中醫藥健康諮詢，範圍可包括健康資訊、保健之道、中醫藥常識等。

視像中醫藥健康諮詢，範圍可包括健康資訊、保健之道、中醫藥常識等。

此諮詢服務旨在為市民提供有用的參考資訊，而並非為病人作網上診症、開方或導診。
 
而中心早前已推出網上「大夫信箱」平台（https://embracehealth.org.hk/html/questions.php），由即日起至8月31日登記成為會員，即可在網頁留言詢問各種健康問題，並由香港浸會大學中醫藥學院講師以文字回覆。

防感方贈長者及綜援家庭
 
另外，浸大中醫藥學院獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，上月向安老院舍長者及綜援家庭免費提供「浸大防感方」，共有2,500人受惠。浸大防感方的成份包括黨參、西洋參、金銀花、連翹、雞內金、荊芥、薄荷、桑白皮、佩蘭、茯苓、板藍根、甘草。 

「浸大防感方」

責任編輯　李志強

疫情 大學 健康問題 中醫 薄荷 保健 香港浸會大學 綜援 武漢 肺炎

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