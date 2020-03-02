【郊區避疫】港人周末湧入長洲避疫　居民不滿遊客脫口罩行街：人多過旺角

▲ 長洲在過去的周末人滿為患。

新冠肺炎（即武漢肺炎）持續，不少市民周末選擇到郊區呼吸新鮮空氣，旅遊景點之一的長洲在過去周末擠滿遊客，更有遊客放下戒心脫下口罩行街，引起長洲居民不滿。

事實多名專家以及衛生防護中心曾多次向市民作出呼籲，盡量避免到人多的地方，以減低社區爆發的風險。不少市民有感隔離在家苦悶，於是不約而同在周末選擇到人群較少的郊區，結果反而令郊區成人群聚集的地方。

▲ 長洲假日人頭湧湧。（Facebook圖片）

本地旅遊熱點之一的長洲，於過去的周末也吸引到大量市民到訪，有長洲居民拍下遊客逼滿長洲的照片，發放到長洲相關的Facebook專頁作分享。

其中「我們的長洲」以及「點點．長洲．污漬」中，均有市民發放長洲街頭人頭湧湧的照片，更有留言謂：「長洲多人過旺角！」亦有人指近期的周未比起暑假旺季更多遊客，網民更直斥遊客聚集實在是「累人累物」。

▲ 居民指最近遊客數目媲美旺季。（Facebook圖片）

最令人不安的是，有港人抵達長洲後覺得身處郊區，於是放下戒心，脫下口罩遊走於大街小巷，或者有人在街邊進食小食。有網民則呼籲：「處於疫症狀況，無論去邊度都應該戴返個口罩！」

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責任編輯：王俊賢