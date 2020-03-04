【趕走春困】春天濕氣重易被疾病入侵　中醫推介3款湯水趕走春困

▲ 春困可以透過湯水食療趕走春困。

香港春季天氣潮濕，經常令人容易疲倦、昏昏欲睡，這就是中醫所說的「春困」。註冊中醫師許懿清指出，身體濕重可加重春困症狀，要預防及排解春困，可以由食療入手，她推介了3款簡易湯水，有助健強脾胃、袪除濕氣。

春困徵狀

許醫師指出，「春困」是一種似病非病的狀態，但可以令人感到渾身不適，經常感到昏昏欲睡、疲倦、嗜睡、四肢乏力、身體重墜。另外，有時還會感到飽滯或食慾不振、大便濕爛或膠黏、尿黃、肩頸痠痛、少氣懶言等徵狀，有些老人家更會有「瞓極都唔夠」的情況。

她解釋，春天是冬向夏轉換的過渡季節，冷暖空氣頻頻交替出現，氣溫忽高忽低，氣壓變化也大，身體為了適應這種氣候變化，需要消耗大量體能，於是容易覺得疲倦、嗜睡，再加上春季天氣陰沉又潮濕且黏滯，濕重下難免使人感到身體沉重困倦、不願意活動。

身體濕重可加重春困症狀

許醫師又說，若在秋冬沒有做好身體防護，平日又沒有足夠的休息，再加上飲食不節，常吃生冷凍食，到春天時便容易因陽氣不足，令濕邪留在體內形成春困。

此外，本身脾胃虛弱的人，若陽氣升騰和疏放不調，也容易造成濕困，引起精神不振、疲倦乏力等春困的症狀。

適當食療助解春困

許醫師表示春困雖不是病，卻顯示身體狀態不佳，可成為疾病入侵的時機。而要預防及排解春困，可以從日常飲食着手。

她說，日常可多吃蘿蔔、馬鈴薯、瘦肉、蛋類、豆製品、新鮮蔬菜及水果等等，原因是這些食物含有糖份及豐富維他命，有助促進體內糖及其他物質代謝，有利於改善腦組織的能量供應及保持清醒狀態，至於藥材則可選用淮山、杞子、黃精、核桃、北蓍、黨參、紅棗、黑棗等等。

3款解春困湯水

1. 眉豆粉葛赤小豆土茯苓瘦肉湯

材料：眉豆 、赤小豆各1両；蜜棗5粒；土茯苓1斤；生薑3片；粉葛2斤；瘦肉1斤；鹽少許。

製法：

豬肉洗淨後切件，汆水

土茯苓洗淨去皮，拍碎成小塊

其他材料浸透洗淨

將所有材料放入煲內，加入清水12碗

煲滾後改用文火煲2小時

加鹽調味，即可飲用

功效：健脾調中，利水消腫的作用，可以通暢小便，消除疲勞，健脾開胃，補益身體。

2. 核桃栗子淮山瘦肉湯

材料：核桃（連衣）、栗子肉各2両；淮山、扁豆各1両；南棗5粒；瘦肉 1斤；生薑3片，鹽少許。

製法：

豬肉洗淨後切件，汆水

其餘材料洗淨

將所有材料放入煲內，加入清水10碗

煲滾後改用文火煲1.5小時

加鹽調味，可供飲用

功效：此湯健強脾胃、滋腎固精，補氣養血。症見日間嗜睡，夜晚又難入睡，且易醒，不能熟睡，尿黃濁，胃口差，不思食，大便不盡或大便爛，舌白苔厚，或兼有水腫、眼腫者最適合飲用。

3. 補氣化濕茶

材料：黨參、北芪、白朮各5錢；雲苓1兩；陳皮1小塊；大棗4粒。

製法：

所有材料洗淨後放入煲內，加入清水5碗

煲滾轉文火煮35分鐘即成

功效：升陽袪濕，補氣養血，袪濕又令人不攰。

責任編輯：羅嘉欣