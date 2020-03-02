【新冠肺炎】港大公共衞生學院教你「打工仔防疫全攻略」15招
社會 15:44 2020/03/02
新冠肺炎(武漢肺炎)疫情持續，有不少更是群組感染個案。最理想當然是留在家中，減低社交接觸，但如真的要外出上班怎麼辦？港大公共衞生學院在Facebook專頁，給打工仔女「疫情下職場防疫15招」建議，教你如何由出門上班到下班回家，全方位做好防疫工作，保護自己減低感染風險--
返工：
- 如情況許可，在家工作
- 分批上班，減低人流
- 乘搭公共交通工具要配戴口罩
- 盡量縮減會議時間
辦工：
- 保持室內空氣流通
- 辦公室座位盡量分隔
- 每天消毒鍵盤、滑鼠及手機等日常物品
午餐：
- 進食前妥善處理口罩並洗手
- 分批用膳，應買外賣或自備飯盒，盡量避免外出
- 因沒戴口罩，進食期間不宜交談
- 盡可能避免坐圓枱及面對面用餐，並與他人保持距離
- 點選單人份餐點，避免共享食物
放工：
- 回家後立即洗手，更換並清潔身上衣物
- 接觸完門把後，不應觸碰口鼻
- 應常消毒門把、馬桶、遙控器及水龍頭開關等
最後，港大公共衞生學院指出，最重要的一點是，如有不適，切勿上班，以減低感染或傳播病毒的風險。
責任編輯 李志強