【新冠肺炎】港大公共衞生學院教你「打工仔防疫全攻略」15招

▲ 打工仔疫境下復工，要全時間戴上口罩。 梁偉榮攝

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情持續，有不少更是群組感染個案。最理想當然是留在家中，減低社交接觸，但如真的要外出上班怎麼辦？港大公共衞生學院在Facebook專頁，給打工仔女「疫情下職場防疫15招」建議，教你如何由出門上班到下班回家，全方位做好防疫工作，保護自己減低感染風險--

返工：

如情況許可，在家工作

分批上班，減低人流

乘搭公共交通工具要配戴口罩

盡量縮減會議時間

辦工：

保持室內空氣流通

辦公室座位盡量分隔

每天消毒鍵盤、滑鼠及手機等日常物品

午餐：

進食前妥善處理口罩並洗手

分批用膳，應買外賣或自備飯盒，盡量避免外出

因沒戴口罩，進食期間不宜交談

盡可能避免坐圓枱及面對面用餐，並與他人保持距離

點選單人份餐點，避免共享食物

放工：

回家後立即洗手，更換並清潔身上衣物

接觸完門把後，不應觸碰口鼻

應常消毒門把、馬桶、遙控器及水龍頭開關等

最後，港大公共衞生學院指出，最重要的一點是，如有不適，切勿上班，以減低感染或傳播病毒的風險。

責任編輯 李志強