陳彥霖母委託民建聯　反對將軍澳公園命名為「陳彥霖紀念公園」

▲ 民建聯葛珮帆（圖左）和張國鈞，公開陳彥霖母親的公開信。（莫稼浩攝）

有西貢區議員擬明日（3日）動議把將軍澳一個休憩設施，命名為「陳彥霖紀念公園」，民建聯立法會議員葛珮帆及張國鈞今日（2日）表示，受陳彥霖母親何女士委託，反對將軍澳公園命名為「陳彥霖紀念公園」，強調不希望再有人消費離世的人，為個人套上光環，並呼籲市民放下仇恨及顏色，讓香港社會回復安寧。

何女士委託葛珮帆發表公開信指，今次公園命名動議，從未詢問過其意願，認為這是又一次撕開了她的傷口，在傷口上灑鹽，「不希望再見有人消費彥霖，利用我女兒為自己套上光環」。

葛珮帆表示，非常同情何女士及其家人的遭遇，認為以過世者作政治炒作是非常不道德的行為，社會應該譴責，而提出動議的議員做法魯莽及不當，應向陳彥霖家人道歉。她又透露，很多將軍澳居民向她投訴並反對公園命名動議，質疑這是濫用區議員權力及不尊重當區居民。

張國鈞表示，康文署對公園命名有最終決定權，希望署方能理解何女士心情，不要把有關公園作出不恰當的命名。

2019年9月香港反修例風波期間，香港職業訓練局青年學院15歲女學生陳彥霖，被發現全裸浮屍油塘魔鬼山一帶海面，事件引發社會關注。

記者：莫稼浩