【網購陷阱】YouTuber教睇超高仿Nike波鞋標籤　6個秘訣拆穿超AAA假貨

▲ YouTuber教6個秘訣分辦Nike波鞋真偽。

網購陷阱多，市面上出現不少高仿波鞋，大量賣家出售假貨，大家交收貨品時一定要檢查真偽！台灣一名YouTuber之前曾買入一對假Nike波鞋，並拍片教大家如何依標籤分真偽！

靠波鞋標籤查真偽

台灣YouTuber「小冰Lilice」之前想買一對Nike波鞋，但他喜歡的顏色只有女裝尺寸，終於被他在網上找到有一個賣家出售男生尺寸，售價只是台幣2000元（約500港元），令他好奇買了回來看看。

網店半價賣假Nike 波鞋 4招教你分真偽

一拆開包裝，已經可以看到鞋底做工不佳，氣墊上有油漆，鞋底凹凸不平，而且膠味極重。要拆解一對Nike波鞋是真是假，原來最重要就是看鞋裡的標籤，以下為檢查正貨標籤的6個秘訣：

1. 尺碼欄上，「US」、「UK」及「EUR」為大階，「cm」為細階，小冰所買的假鞋成功做到這一點。

▲ 只有cm是細階。（圖片來源：小冰Lilice YouTube）

2.「cm」的c字，要與鞋號的個位數對準，這對假Nike波鞋暫時仍然未露出破綻。

▲ C字要對準個位數。（圖片來源：小冰Lilice YouTube）

3. 在「UK」一欄，小數點或個位數要對準下面一行的第3個字，這對假波鞋的標籤就沒有對準。

▲ 小數點要對準下一行第3個字。（圖片來源：小冰Lilice YouTube）

4. 國家產地最後一字對準下面倒數第3字，這對假波鞋同樣沒有對準。

▲ 產地最後一個字要對準下一行尾三的字。（圖片來源：小冰Lilice YouTube）

5. Barcode的線條粗幼只有2個粗度。小冰這次所買的高仿波鞋能夠做到這個標準。

▲ Barcode應該只有兩種粗度。（圖片來源：小冰Lilice YouTube）

小冰之前曾買了另一對假的Nike，Barcode就有3個粗度。

▲ 這個barcode有3種粗幼，明顯是假貨。（圖片來源：小冰Lilice YouTube）

6. 最後一個標準是「三點成一直線」，意即Nike標誌的剔最上勾起的部份，跟UK的「U」旁邊的空格及小數點要連成一線。這對高仿波鞋對準了「U」字，而不是旁邊的空格。

▲ U字旁邊的空格沒有對準。（圖片來源：小冰Lilice YouTube）

正版波鞋標籤如下：

▲ 要記得三點成一直線這個秘訣。（圖片來源：小冰Lilice YouTube）

賣家已讀不回拒退貨

小冰最終要求退貨，但賣家以「如果品質有問題可以退換，但個人原因沒有辦法退」等原因拒絕，之後更直接已讀不回。因為他是以貨到付款的方式交易，他最終致電送貨的「黑貓宅急便」終止交易，一手退錢，一手退貨。

完整影片：

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責任編輯：王俊賢