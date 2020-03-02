香港賽馬會提供有限度服務　部分場外投注處每星期開放2天

▲ 士丹利街場外投注站今日重開後，即現大量人流。（梁偉榮攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）持續，為保障顧客及員工安全及配合香港政府減低公眾衛生風險的措施，香港賽馬會早於2月2日起已暫停全港所有場外投注站運作，投注戶可利用各網上平台繼續進行投注及領取彩金。但部分並未登記投注戶口的市民，卻未能使用馬會部分服務，包括兌換現金券或中獎彩票，也無法重新啟用或開設投注戶口以使用網上服務。

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在不影響公眾衛生的情況下，賽馬會決定由即日（2日）起，逢周一及周四上午9時30分至下午6時正開放下列投注站，投注站僅會提供有限度的服務，但賽馬、六合彩獎券及足球投注服務，將會繼續暫停。此外，在進入場外投注站時，必須戴上口罩及接受體溫檢查，此安排也適用於在場外投注處上班的員工。場外亦設有人流管制措施，以免聚集大量顧客。賽馬會時宣佈將於3月5日起，推出全新香港賽馬會電子錢包，市民可利用電子錢包開設投注戶口及進行投注戶口存款。

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在上述安排下將開放的17間場外投注站如下︰

中環士丹利街

銅鑼灣謝斐道

鰂魚涌英皇道

尖沙咀漢口道

旺角彌敦中心

石硤尾大埔道

黃大仙豪苑

觀塘廣場

將軍澳寶林

沙田好運中心

上水石湖墟

屯門市廣場

元朗合益路

天水圍

葵芳

青衣城

荃灣青山道

責任編輯：郭家穎