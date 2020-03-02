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馬會17個場外投注站每星期開放2天　多區投注站大排長龍

社會 15:56 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

部分場外投注站今日重開，旺角投注站外現大量人龍。（車耀開攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）持續，香港賽馬會早於2月2日起已暫停全港所有場外投注站運作，投注戶僅可利用各網上平台繼續進行投注及領取彩金。但部分並未登記投注戶口的市民，未能使用馬會部分服務，包括兌換現金券或中獎彩票，也無法重新啟用或開設投注戶口以使用網上服務。

【新冠肺炎】港大公共衞生學院教你「打工仔防疫全攻略」15招

在不影響公眾衛生的情況下，賽馬會決定由即日（2日）起，逢周一及周四上午9時30分至下午6時正開放下列投注站，投注站僅會提供有限度的服務，但賽馬、六合彩獎券及足球投注服務，將會繼續暫停。

市民進入場外投注站時，必須戴上口罩及接受體溫檢查，此安排也適用於在場外投注處上班的員工。場外亦設有人流管制措施，以免聚集大量顧客。

馬會3月5日推電子錢包開投注戶口

馬會同時宣佈將於3月5日起，推出全新香港賽馬會電子錢包，市民可利用電子錢包開設投注戶口及進行投注戶口存款。

中環士丹利街投注站亦大排長龍。 梁偉榮攝

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在上述安排下將開放的17間場外投注站如下︰

中環士丹利街
銅鑼灣謝斐道
鰂魚涌英皇道
尖沙咀漢口道
旺角彌敦中心
石硤尾大埔道
黃大仙豪苑
觀塘廣場
將軍澳寶林
沙田好運中心
上水石湖墟
屯門市廣場
元朗合益路
天水圍
葵芳
青衣城
荃灣青山道

責任編輯：郭家穎

馬會 武漢肺炎 新冠肺炎 六合彩 賽馬

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