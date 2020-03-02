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【口罩防潮】天氣潮濕非獨立包裝口罩遇潮易生細菌　化學老師傳授口罩防潮法

健康 17:10 2020/03/02

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熱門 財政預算案2020 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 武漢肺炎 劇情預告 抗癌新方向

不少沒有獨立包裝的盒裝口罩有遇潮的風險，「化學達人」李偉瀚老師（Chemsir）近日傳授口罩防潮的貼士。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少市民近期紛紛搶購口罩抗疫。然而，隨着潮濕天氣將至，不少沒有獨立包裝的盒裝口罩恐有遇潮的風險，TOPick請教「化學達人」李偉瀚老師（Chemsir）傳授口罩防潮的貼士。

「兩盒，thx」已成為近日港人搜購口罩時的口頭禪，不過搜購到兩盒口罩並不代表可以完全放心。因為現在不少盒裝口罩本身並非獨立包裝，當開封後內裡的口罩容易在空氣中曝露，加上近期天氣開始潮濕，更添口罩遇潮的風險。

「化學達人」順利天主教中學化學科科主任李偉瀚（Chemsir）接受TOPick訪問時指，口罩遇潮後，其中的濕氣會令細菌更容易繁殖及生長，導致口罩有不衞生的情況出現。

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因此，要避免口罩開封後遇潮的風險，Chemsir建議可把開封後的口罩先分批放進密實袋內，一般而言每個密實袋已經可以放置大約幾十個口罩。

然後，可再把這些放有口罩的密實袋放置在一些相對密閉的空間，如抽屜，再於抽屜內放入吸濕器、防潮珠等吸濕的器具，這些器具內的化學品無水氯化鈣，就會把抽屜內的空氣水份吸走，繼而令把抽屜內的空間保持乾爽狀態，解決口罩遇潮的風險。

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責任編輯：吳梓楓

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